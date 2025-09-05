Yolanda Díaz acusa al PP de "hackear las instituciones" y actuar como un "partido antisistema"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha cargado con dureza contra el Partido Popular y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de "destrozar y hackear las instituciones" tras solicitar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no acudan al acto de Apertura del Año Judicial por respeto institucional.

Según Díaz en la apertura del Año Judicial está "representando a nuestro país". Además ha calificado como "no razonable" el debate alrededor de si García Ortiz debería dimitir al estar imputado por la filtración de un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La demanda de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se abstenga de participar en la Apertura del Año Judicial no proviene únicamente del principal partido de la oposición. Diversas asociaciones de jueces y fiscales también han solicitado su ausencia, alegando su situación procesal. En este sentido y siguiendo la estela marcada por el presidente del Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una entrevista en RNE ha acusado a algunos jueces y magistrados de incurrir en "conductas irregulares", además de señalarles por "manifestar injerencia en la política".

Preguntada si considera que el PP es un "partido antisistema", Díaz ha respondido que sí: "No tengo ninguna duda".

Reducción de la jornada laboral

Con las negociaciones con Junts aún contrarreloj, la vicepresidenta y líder de Sumar ha asegurado que trabajará hasta el miércoles, día en que se votan las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts contra su iniciativa, con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para que esta siga adelante en su tramitación parlamentaria.

En lugar de centrar sus críticas en Junts, que trata de lograr más cesiones para el fugado Carles Puigdemont, Díaz dirige sus reproches al PP, al que acusa de "abofetear a los trabajadores". Por ello, advierte que la próxima semana se verá "con luz y taquígrafos" cuál es el verdadero comportamiento de la clase política.