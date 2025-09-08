Gamarra acota el "entendimiento con Junts" al ámbito parlamentario

La vicesecretaria de Institucional, Cuca Gamarra, ha aclarado que las palabras del secretario general, Miguel Tellado, sobre la relación del PP con Junts, se refieren exclusivamente al ámbito parlamentario, donde ambos partidos conversan sobre votaciones que pueden comprometer al Gobierno. Tellado dijo en una entrevista en el Periódico de Catalunya que "nos entendemos con Junts, que es un partido de centro derecha".

"El Congreso y el Senado tienen distintos grupos parlamentarios, hay distintas iniciativas, y en muchas coincidimos a la hora de tener una posición común, y en votaciones que han permitido echar abajo iniciativas del Gobierno de España, ahí es donde hay que contextualizar esas declaraciones", ha dicho Gamarra al ser preguntada en rueda de prensa desde Génova por las palabras del secretario general del PP.

Tellado ha sido también objeto de polémica este fin de semana por decir en un acto que había que "enterrar en una fosa al Gobierno", lo que ha servido para que el presidente y varios ministros se le echen encima, llegando a acusarle de ofender a las víctimas del franquismo. Unas declaraciones que Gamarra ha definido como "metáfora", acusando al Ejecutivo de intentar crear una "cortina de humo" por crear una polémica ficticia.

"Esto es una metáfora que seguro que ustedes han utilizado en muchas ocasiones. El resto es una campaña de victimización y cortina de humo de Pedro Sánchez para tapar las vergüenzas de lo que tiene que afrontar esta semana por su corrupción", ha dicho, en referencia a la comparecencia este lunes de Leire Díez en el Senado, y de la declaración el próximo miércoles en los juzgados, de su mujer, Begoña Gómez, y su asesora.