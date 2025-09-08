El PP saca los colores al PSOE por su curso antiacoso para tapar el escándalo Salazar

El Partido Popular ha puesto en su punto de mira al PSOE por los escándalos sexuales que han protagonizado varios de sus dirigentes, incluido Francisco Salazar, el que iba a sustituir a Santos Cerdán como secretario de organización del partido, y que fue apartado antes de su nombramiento entre acusaciones de acoso sexual.

Para intentar tapar la polémica, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó entonces la creación de un curso contra el acoso sexual a mujeres en el entorno laboral que debía ser impartido entre todos los altos cargos. El pasado 3 de septiembre se abrió el plazo on line para inscribirse y poder recibir clases, de ahí que el PP haya registrado una batería de preguntas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Libertad Digital.

Los contenidos y evaluación

El grupo dirigido por Ester Muñoz pretende saber, en primer lugar, si este curso es "obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras, tal y como se anunció", dado que se habla de la posibilidad de que sea sólo "voluntario"; además de conocer "a cuántas personas tiene previsto impartirse", ya que se dijo que sería para "todos los altos cargos".

Dado que se aprobó su creación vía Real Decreto, y no se trata de un curso privado que deben pagar los interesados, el PP pretende averiguar "los contenidos del mismo", si "están evaluados por expertos", si "se va a realizar una evaluación de su eficacia" y si "está restringido al acoso sexual o va a abordar temas sobre posible acoso laboral".

¿Carpetazo al caso Salazar?

"¿Piensan desde el Ministerio de Igualdad que un curso de dos horas será suficiente para combatir posibles agresiones sexuales?", preguntan los de Feijóo al Gobierno para obtener respuesta por escrito. Reclaman también saber si "existe un registro interno para denuncias por acoso en el complejo de la Moncloa y "en qué otros departamentos"; además de saber "quién recibe y actúa sobre las denuncias que se hacen". También, si ya "ha habido alguna denuncia" y "cómo se actúa", en ese caso.

Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo fue la de enviar un mail a los trabajadores de Moncloa informándoles del protocolo a seguir ante situaciones de acoso sexual, motivo por el que el PP pregunta "¿quién ha elaborado este protocolo?", si "es el mismo que se utiliza en otras administraciones o empresas" y si "está validado por expertos del ministerio de Igualdad".

Por último, se dirigen directamente a la ministra del ramo, Ana Rendondo para preguntarle: "¿Considera la ministra de Igualdad que, el escándalo del caso Salazar, donde presuntamente muchas personas han sido testigos del acoso al que sometía a sus víctimas y no supieron o no quisieron denunciar, queda resuelto con estas medidas?".