Sánchez amplía el regalo a la OMT, vinculada a Begoña Gómez: sede por tiempo indefinido y según "sus necesidades"

Pedro Sánchez prometió a la Organización Mundial de Turismo (OMT) en enero de 2019 una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid.

Esa OMT fue la misma que, justo en ese momento, decidió acompañar a Begoña Gómez en viajes internacionales, organizar a la mujer del presidente reuniones con ministros africanos o invitarla a asambleas mundiales de la OMT para que cerrara negocios por todo el planeta relaciones con un mundo multimillonario -el turismo- en el que no había trabajado nunca Gómez.

En esas visitas coincidió con Javier Hidalgo -responsable de la rescatada Air Europa-, quien, a su vez, lanzó una filial -Wakalua- que, con el respaldo de la mismo OMT patrocinó gastos del Africa Center de Begoña Gómez. Pues bien, el regalo de la sede ha debido resultar pequeño, porque en estos momentos, la web oficial del Ministerio de Industria refleja que, frente a los 75 años firmados de cesión de la sede, la nueva descripción del obsequio es más abierta: se trata de un uso "por tiempo indefinido" quedando la OMT "autorizada a utilizar las instalaciones y equipos según sus necesidades". Vamos, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y hasta que quiera.

"España en la OMT", señala el Ministerio en su web oficial: "Según el Convenio de 10 de noviembre de 1975 firmado entre la OMT y el reino de España, el Gobierno español, habida cuenta de sus recursos, larga experiencia y competencia en OMT materia de turismo, coopera con la OMT para que ésta pueda perseguir sus objetivos de la forma más eficaz y menos costosa posible".

Pero, en base a ello, llega la concreción: "De este modo, asiste a la Organización en la celebración de las reuniones de sus órganos en territorio español y otras reuniones internacionales, colabora en tareas de cooperación y consulta, investigación, intercambio de información sobre programas de formación profesional y metodología e intercambio de personal docente". Y, además, "el Gobierno Español tiene cedido por tiempo indefinido el edificio de la Sede a la Organización, quedando ésta autorizada a utilizar las instalaciones y equipos según sus necesidades".

Y "por tiempo indefinido" no son los 75 años conocidos hasta el momento.

La entrega

En enero de 2019, Pedro Sánchez comprometió la cesión a la Organización Mundial del Turismo (OMT) de su sede en España de forma gratuita, por 75 años y tras sufragar una reforma de 24,4 millones de euros. La firma la hizo el secretario de Estado, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez, con el secretario general de la OMT -Zurab Pololikashvili-, la misma persona que apadrinó a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, reuniones con ministros africanos, viajes y hasta acuerdos con el Africa Center que dirigía la mujer del presidente.

Zurab Pololikashvili estuvo el 21 de enero de 2020 con Begoña Gómez en la cena de Fitur en la que estuvo igualmente Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, empresa posteriormente rescatada por el Gobierno español. Y cerró una importante colaboración con Begoña Gómez en el campo del turismo y la educación bajo el paraguas del Africa Center. Pues bien, la cesión de la sede a la OMT firmada con Zurab Pololikashvili, plasmada definitivamente en el BOE en 2022, incluyó hasta el mobiliario y los ordenadores. Todo gratis. Pero por 75 años, no "por tiempo indefinido".

El "Acuerdo internacional administrativo sobre el edificio de la sede de la Organización Mundial del Turismo, previsto en el Convenio de sede entre el Reino de España y la Organización Mundial del Turismo" se plasmó en el BOE del 26 de abril de 2022.

El texto señaló que el acuerdo era entre "el Reino de España, representado por el Secretario de Estado de Turismo, Señor Don Fernando Javier Valdés Verelst, de una parte, y, de otra, la Organización Mundial del Turismo (denominada en adelante "la Organización"), representada por su Secretario General, Sr. Zurab Pololikashvili". Y que partía del "ofrecimiento hecho por el Reino de España a la I Asamblea General de la Organización (denominada en adelante «la Asamblea General») y aceptado por esta".

El texto del BOE añadía que, "considerando que el artículo 35.2 del Convenio de Sede establece que las partes podrán concertar los acuerdos complementarios que estimen pertinentes", en el marco del "Memorando de Entendimiento hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2021 entre Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Organización Mundial del Turismo para ofrecer a la Organización un nuevo edificio en Madrid que albergue su sede dentro del Edificio B del Palacio de Congresos sito en el paseo de la Castellana, 99", se establecía lo siguiente:

En primer lugar, que "el Reino de España cede a la Organización, que lo acepta, el derecho a usar como sede de la Organización, a título gratuito, el Edificio de Exposiciones (Edificio B) del Palacio de Congresos de Madrid sito en el paseo de la Castellana, 99". Eso sí, "una vez efectuadas las necesarias obras de reforma para la adecuación del mismo a las necesidades de la OMT, así como 34 plazas de aparcamiento". Los gastos de las reformas corrían, por lo tanto, a cargo de España. En segundo lugar, que "la entrega del edificio se realiza mediante la figura de la concesión demanial" y que se "entrega a la Organización el nuevo edificio, equipado y acondicionado a sus expensas con arreglo a las necesidades de la Organización, que lo acepta como su Sede definitiva". Por si había alguna duda, se detallaba el nivel de equipamiento gratuito: "En particular, el Reino de España aportará las instalaciones, equipos informáticos y de comunicación u otros elementos que sean necesarios para el mantenimiento y funcionamiento del edificio". Es más, "el Reino de España cede en propiedad a la Organización el mobiliario puesto a su disposición en su sede actual en el momento de entrega del nuevo edificio". Adicionalmente, "el Reino de España toma a su cargo los gastos de la sede de la Organización y, en particular los gastos de seguridad, de mantenimiento, de conservación del edificio y de sus equipos e instalaciones fijas y de los seguros obligatorios, así como los de reparación de averías o desperfectos que se deban a defectos de construcción o de acondicionamiento inicial o a causas fortuitas".

Y, para concluir el gratis total: "El Reino de España toma a su cargo los gastos de la mudanza de la Sede del edificio que ocupa actualmente la Organización al edificio objeto del presente acuerdo.

Y en "nombre de la OMT" firmó "Zurab Pololikashvili, Secretario General". El mismo que apadrinó a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, reuniones con ministros africanos, viajes y hasta acuerdos con el Africa Center que dirigía la mujer del presidente.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.