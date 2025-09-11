El PSOE rechaza que la UE reconozca el Cartel de los Soles de Maduro y el narco colombiano organizaciones terroristas

El PSOE ha votado en contra de una resolución propuesta por el PP europeo, apoyada por Renew, ECR y Patriots, para que la UE reconozca el Cartel de los Soles de Maduro y el narco colombiano como organizaciones terroristas. El grupo al completo de los socialistas europeos ha rechazado la propuesta argumentando que "ataca a las autoridades colombianas" y "echa leña al fuego" ante la "polarización" que vive el país.

La exministra de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín, vicepresidenta de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, elogió que el presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho una apuesta por la paz total", y pidió "no arruinar con fines electoralistas lo que se ha construido hasta aquí", reprochando también a los populares contribuir a la "polarización".

La influencia del PSOE en la decisión adoptada por el S&P, tanto por el cargo de Pajín como por el peso de España en los asuntos que tienen que ver con Iberoamérica, es innegable y explica en parte la negativa de todo el grupo a respaldar esta resolución. Se produce, además, en pleno señalamiento de EEUU a Zapatero por su connivencia con Venezuela, y los negocios que le atarían al régimen de Maduro.

La eurodiputada del PP, Alma Ezcurra, defendió durante su intervención que "lo que Pablo Escobar un día soñó, Maduro lo ha conseguido", calificando al presidente venezolano de "narco con poder de Estado". "Utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero", dijo, calificando de "amenaza global" su gobierno. "Quien no vote a favor, será culpable por complicidad", criticó.

Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ejecuta. Lo que está sucediendo en Venezuela y Colombia no es un asunto interno, es una amenaza global. Y como no, ahí está la complicidad de Zapatero. Europa no puede permanecer impasible. pic.twitter.com/J7VIEP5x7p — Partido Popular Europeo (@ppeuropeoo) September 9, 2025

El voto en contra del PSOE tiene lugar, también, en pleno aislamiento internacional del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido excluido de todas las reuniones relevantes con presencia de EEUU para abordar la guerra en Ucrania, por ejemplo, la situación en Gaza o las relaciones con China.