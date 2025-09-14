Alejandro Entrambasaguas: "Todo el entorno de Sánchez está relacionado directa o indirectamente con corrupción"

El periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas presenta en el programa La Trinchera de Llamas, de esRadio, su nuevo libro, La Sagrada Familia, una investigación que analiza el ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez y que, según el autor, destapa cómo la familia del presidente habría convertido su cercanía al poder en un negocio.

La obra recopila más de 10.000 documentos que permiten reconstruir con "precisión quirúrgica" un modelo sostenido en privilegios, fidelidades personales y acceso discrecional a recursos del Estado.

Entrambasaguas subraya que el sentimiento de impunidad es la clave de todo el entorno del presidente del Gobierno: "La conclusión a la que llego después de escribir este libro es que todo lo relacionado con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista está vinculado directa o indirectamente con corrupción". El periodista sostiene que, a diferencia de otros procesos de deterioro político, en este caso "las tropelías comenzaron desde el minuto uno" que Sánchez llegó a la Moncloa.

La familia de Pedro Sánchez

El libro dedica su primer bloque al hermano del presidente, David Sánchez, a raíz de una investigación sobre su cargo en la Diputación de Badajoz. "Algo tan sencillo como comprobar si acudía a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz nos permitió tirar del hilo y llegar a lo que hoy se investiga", explica el autor. El segundo bloque está centrado en la esposa del presidente, Begoña Gómez, cuya carrera –dice– "se dispara desde que Sánchez llega a la Secretaría General del PSOE".

Una de las exclusivas más relevantes que recoge La Sagrada Familia es el supuesto modus operandi para captar financiación de grandes empresas del IBEX 35. Según Entrambasaguas, todo comenzaba con una llamada desde la oficina de Presidencia realizada por la asesora Cristina Álvarez: "Lo primero que decía era: 'le llamo de Presidencia del Gobierno'. Eso es tráfico de influencias, porque se usa el complejo presidencial", explica el periodista.

A partir de ahí, las reuniones con Begoña Gómez incluían presentaciones de sus proyectos y una petición explícita de financiación: "Ella ponía una cifra por debajo de 100.000 euros, porque sabía que así no saltaba el control interno de las empresas. En concreto, dos empresarios pagaron 60.000 euros cada una". Tras la operación, asegura el periodista, había incluso una llamada de Moncloa para agradecer en nombre del presidente la "contribución" a su esposa.

Indicios "más que suficientes"

Sobre las investigaciones judiciales en curso, Entrambasaguas considera que hay indicios "más que suficientes" contra miembros del entorno presidencial: "Ya ha habido jueces que han determinado que existen indicios de culpabilidad. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de que las causas avancen a instancias judiciales superiores".

El autor, colaborador de La Noche de Cuesta en esRadio y periodista de investigación en el diario El Debate, concluye que su objetivo con este libro ha sido "mostrar con documentos, testimonios y pruebas cómo el entorno de Sánchez ha funcionado con la sensación de que todo estaba permitido".