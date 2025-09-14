Vox eleva a Charlie Kirk como símbolo y carga contra el bipartidismo por entregar Europa al islamismo

Con el asesinato de Charlie Kirk, el mártil de la libertad, como eje emocional del acto, un hecho que el líder de Vox ha lamentado denunciando "el odio y la violencia", ha arrancado Europa Viva 25, marcado por la significativa ausencia de varios de sus aliados habituales. Entre ellos, destacan figuras como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y Viktor Orbán, quienes en esta ocasión han optado por intervenir de forma telemática.

Sin embargo, la ausencia más notoria ha sido la del presidente argentino Javier Milei, que se ha decantado en esta ocasión por intervenir de forma telemática. Su presencia era especialmente esperada tras el impacto que tuvo su participación en la edición anterior, cuando desató una crisis diplomática al acusar de "corrupta" a la mujer de Pedro Sánchez, lo que provocó una dura reacción del Gobierno español contra el mandatario argentino y el inicio de una crisis diplomática con un país hermano. En esta edición también se ha notado la ausencia tanto de la francesa Marine Le Pen como del italiano Matteo Salvini, que no han participado ni acudido al evento.

Bajo el lema "Comienza la reconquista", Vox da el pistoletazo de salida a un nuevo curso político marcado por los escándalos de corrupción que salpican al entorno más cercano del presidente del Gobierno. Entre ellos, la reciente declaración judicial de su esposa, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado, y la reactivación del caso que involucra al hermano de Pedro Sánchez.

"Pedro Sánchez jefe de putas"

El líder de Vox ha puesto el broche final a la cita agradeciendo a todos los líderes internacionales que han participado, tanto de forma presencial como telemática, en el acto. "Ni falsarios, ni corruptos, ni cobardes", ha lanzado Abascal, en referencia a socialistas y populares, a quienes acusa de "trabajar codo con codo".

Acusa al bipartidismo de "manipular" a través de los medios de comunicación y las redes sociales. De hecho, les reprocha "pactar con satanás" con el único propósito de "censurarlos y silenciarlos". "Aunque nos encierren, aunque nos maten, nada nos va a detener", ha proclamado el líder de Vox, trazando un paralelismo con las víctimas del terrorismo de ETA.

Abascal también ha reiterado su propuesta del "billete de vuelta" para aquellos inmigrantes que lleguen a España de forma ilegal y que vengan a delinquir, incluyendo a menores extranjeros residentes en centros de acogida y a "todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás". "Nunca aceptaremos el califato de Bruselas", ha declarado, criticando las políticas migratorias del PSOE y del PP, ya que, según él, "son lo mismo y actúan de la misma manera".

Abascal, que ha calificado a Pedro Sánchez como un "psicópata", le ha acusado de odiar a los españoles y ha ironizado con "la canción de verano", afirmando que esta debería titularse "Pedro Sánchez jefe de putas".

Alianzas internacionales

Con esta estrategia, Vox busca consolidar su posición de cara a unas futuras elecciones en un contexto en el que las encuestas pronostican un repunte en su apoyo electoral.

El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, ha dado inicio al evento con un vídeo desde Estados Unidos en el que rindió homenaje a Kirk, comparándolo con los intentos de asesinato que ha sufrido el presidente Donald Trump. "La muerte no es el final", ha destacado, en referencia al himno a los caídos que se ha reproducido en su honor. "Occidente está en un punto de inflexión", añadió, subrayando que "nunca nos rendiremos".

La griega Afroditi Latinopoulou ha alabado al líder de Vox, Santiago Abascal, afirmando que "es la voz del futuro". También se ha mostrado muy contundente al abogar por el cierre de las mezquitas y promover el fin del islamismo en Europa.

El candidato presidencial chileno, José Antonio Kast; el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe; el "futuro" presidente de Austria, Herbert Kickl; y el miembro de Patriotas por Europa, el checo Andrej Babiš, han participado en la jornada mediante un vídeo en el que han coincidido en defender la soberanía de las naciones.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha reivindicado su lucha y ha lamentado que "Occidente sufre una grave crisis de identidad", augurando que podría acabar con el mismo destino que Venezuela, donde "el crimen ha devorado la política". Reivindicando su victoria en las pasadas elecciones ha vaticinado la caída de las "tiranías".

Otros asistentes han sido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; el belga Tom Van Grieken; y el líder de Chega, André Ventura, quien ha sido rotundo al afirmar que Pedro Sánchez acabará "en la cárcel" por ser "una mafia dentro del Gobierno".