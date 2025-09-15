Editorial de Cuesta: "Todo el mundo es fascista menos él"

Con su clásico "¡Viva España y viva la libertad!", Cuesta ha arrancado el primer programa de la semana con un objetivo claro: analizar cómo las decisiones de Pedro Sánchez ponen en jaque tanto la política interna como la posición internacional de España, mientras la corrupción y los escándalos rodean a su entorno más cercano. En este caso el editorial ha girado en torno a la relación de España e Israel y la Vuelta Cilclista.

"Todo el mundo es fascista menos él". Ha señalado Carlos Cuesta. "Y su ejército de lamebotas, más lamentable casi aun que el. "Ahora ya hasta los judíos resulta que son fascistas".

Cuesta ha señalado a Israel como "un aliado imposible" mientras "Rusia no deja de avanzar". "No nos olvidemos de una cuestión: Pedro Sánchez tiene como aliados a los más anti occidente y a los más anti demócratas que se pueda echar a la cara", ha precisado.

El presentador ha señalado a Bildu porque "ha mantenido contactos con Rusia toda la santa vida", a Esquerra y a Junts por haber hecho "exactamente lo mismo" y a Podemos y a Sumar.

Vuelta Ciclista y Eurovisión

Otro de los temas de los que ha hecho mención Cuesta en el editorial ha sido el caso de la Vuelta Ciclista a su paso por Madrid y ha señalado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, responsable de la Policía en Madrid, de jalear "que haya 22 policías heridos por los ataques y la barbarie". "Pedro Sánchez se felicita por ser una vergüenza internacional que viola la libertad religiosa y pide la violencia contra los judíos", ha añadido.

Por otro lado, la cuestión de Eurovisión también ha estado sobre la mesa ya que el Gobierno en pleno ha pedido la "expulsar a los judíos de todas las competiciones", incluido Eurovisión , "en una campaña de antisemitismo brutal digna de los peores episodios históricos internacionales".

Por último Cuesta ha lanzado una serie de preguntas a los espectadores acerca de la persona responsable detrás de esta problemática.

¿Quién podía dar la orden de entrada de Delcy en España?

- ¿Quién podía conocer y permitir el comercio fraudulento de petróleo venezolano en España?

- ¿Quién podía influir para enchufar a David Sánchez, o a Begoña Gómez en negocios con países africanos, o con aerolíneas?

- ¿Quién decidía sobre un rescate a Air Europa o Plus Ultra?

- ¿Quién respaldaba las obras públicas presuntamente amañadas en el consejo de ministros?

- ¿Quién podía convocar a todos los ministros para verse con Delcy?

- ¿Quién fue hecho presidente de la internacional socialista con los votos de la izquierda venezolana tras firmarse un pago en petróleo de 250 millones por Nicolás Maduro?

"Y ahora, ese número 1 está dispuesto a hacer arder España para no

dejar nunca de ser el número 1", ha sentenciado Cuesta.