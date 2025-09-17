Sánchez anuncia medidas electoralistas para recabar un millón de votos de profesores

A tenor de las advertencias de sus socios parlamentarios, que vaticinan un posible adelanto electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacer uso de su posición institucional y del foco mediático para presentar una serie de medidas con un marcado carácter electoralista y que buscan captar el respaldo del colectivo docente, integrado por cerca de un millón de profesionales en toda España.

Durante una visita a la escuela municipal infantil Casa de los Niños, en Getafe, Sánchez ha anunciado una norma que establecerá, con carácter obligatorio, una reducción de las horas lectivas del profesorado: 23 horas semanales en Educación Primaria y 18 horas en ESO y Bachillerato.

"Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en Educación Secundaria y también en Bachillerato sea de 18 horas. Estamos hablando siempre de educación en aula", ha subrayado haciendo un guiño a todos los sindicatos para evitar las huelgas y ganar electoralmente votos.

Además de la reducción del horario lectivo, la futura ley incluirá medidas para disminuir la ratio de alumnos por aula y la carga burocrática que recae sobre los docentes, una demanda histórica del sector con la que intenta además aplacar las manifestaciones de profesores en todo el territorio.

Sánchez también ha anunciado una inversión de aproximadamente 175 millones de euros, distribuidos en dos ejercicios presupuestarios, con el objetivo de garantizar una educación Primaria "totalmente, absolutamente gratuita" para las familias situadas por debajo del umbral de la pobreza.