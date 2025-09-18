España en el mundo: "El Gobierno no puede anteponer las críticas a Israel a nuestros propios intereses"

En el programa La noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta ha analizado la actualidad internacional en la sección "España en el mundo" junto a Enrique Navarro, consultor independiente y que durante los gobiernos de José María Aznar fue asesor de Defensa e interventor del Ministerio de Defensa.

Este miércoles, ambos han recordado las medidas de España contra Israel, "que nos dejan en la nada internacional". Este embargo comercial de Pedro Sánchez "no tiene sentido" porque según Navarro, la mayoría de países compra armas a Israel: "Debido a su avance tecnológico, muchos países europeos no quieren depender siempre de Estados Unidos".

También ha dicho que "si somos los únicos que cancelamos el Eurofighter, el proyecto europeo que estructura la defensa aérea, nosotros seríamos los únicos que nos quedamos con una versión más antigua que no podríamos modernizar porque hemos roto las relaciones con Israel".

Imposible comprarle a China

Por otro lado, ve "imposible que España compre a China, porque los productos chinos están diseñados para que no los pueda utilizar la OTAN y viceversa". Además, ha lamentado que "el Gobierno sea el único que anteponga sus críticas a Israel, ya que otros países que no casan con Israel no anteponen sus críticas a sus propios intereses".

Israel no es un buen compañero para llevarse mal por la tecnología tan desarrollada que tiene. "Israel es un país muy abierto que depende de su comercio exterior y su economía y tiene la necesidad de relacionarse con muchos países".

"Llevarse bien no quiere decir que estés de acuerdo con lo que hace el Gobierno. Por ejemplo, uno puede llevarse muy bien con Estados Unidos y puedes pensar que Trump es malo. No puedes responsabilizar a un país entero", ha señalado Navarro.

"España no puede salirse del sistema, no puedes pretender estar en occidente y defender dictaduras", ha añadido Navarro. Por ello, Carlos Cuesta se ha preguntado "qué pintamos de la mano de narcodictaduras, de hutíes, Hamás, Hezbolá,de Rusia, de China…".

Enrique Navarro ha lamentado que "al final puede más la ideología que los valores y las cuestiones nacionales". Ha asegurado que "nos va a pasar factura" y Cuesta ha recordado que Marruecos es un gran aliado de Israel, algo que puede generar muchos problemas a España. "Marruecos es un país árabe y no ha tomado una posición a favor de Hamás, por qué tenemos que ir más allá que otros países que tendrían que tener más sintonía. Marruecos prioriza la situación del país y luego ya veremos los problemas de la humanidad", ha zanjado Navarro.