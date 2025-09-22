Ábalos cargó al PSOE con 800.000 euros de gastos para "complementar su salario"

El ex ministro José Luis Ábalos habría utilizado al PSOE para blanquear 800.000 euros de las presuntas comisiones ilegales. El modus operandi del que fuera número 2 de Pedro Sánchez era el siguiente: Ábalos lavaba el dinero obtenido de las presuntas comisiones ilegales con facturas infladas de supuestos gastos y luego lo retornaba al partido socialista como supuestas donaciones.

Teresa Gómez, periodista de The Objective, ha explicado su exclusiva en La Noche de Cuesta: "Ábalos utilizaba al partido como un organismo donde blanquear las presuntas comisiones ilegales que alcanzan los 800.000 euros. Además, Gómez ha señalado que "Ábalos se quejó ante el gerente del partido, Mariano Moreno, quien fue quien le permitió usar al partido para blanquearlo a cambio de que parte de ese dinero blanqueado a través del partido fuera a la formación como donaciones".

Según cuenta la periodista, esa no fue sólo la moneda de cambio: a cambio de mirar a hacia otro lado, Mariano Moreno, el gerente del partido, habría sido colocado como presidente de Enusa, la empresa de uranio, en la que fue enchufada Leire Díez, una de las que movía los hilos de la cloaca socialista. Moreno se ha defendido alegando que su nombramiento no tiene nada que ver con su silencio en las gestiones de la trama de corrupción

"Ese dinero lo tenía en efectivo, quería blanquearlo, por ejemplo, iba al restaurante de La Tragantía donde había facturas mensuales de 3.000 euros y pagaba en efectivo y le decía al restaurante hazme una factura a nombre del Partido Socialista" Eran facturas "infladas", detalla Teresa Gómez.

Según ella, "el PSOE canalizaba el dinero como gastos de representación y le hacía el ingreso a Ábalos, convirtiendo ese dinero en B en A. Luego parte de ese dinero, que le había ingresado el partido, el lo devolvía como donación, financiando ilegalmente al PSOE", ha sentenciado.