Armengol se niega a incluir a las víctimas de Hamás en un minuto de silencio por los muertos en Gaza

La presidenta del Congreso de los Diputados y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, ha mantenido sin cambios la iniciativa de Sumar en memoria de las "víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina" y ha impedido que, durante el minuto de silencio celebrado en la Cámara, se pudiera recordar también a las víctimas del ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023, fecha en la que se inició la agresión y en la que hubo alrededor de 1.200 muertes según datos del Gobierno de Israel.

Para el Partido Popular, que desde sus escaños guardó respetuosamente el minuto de silencio pese a que la Junta de Portavoces rechazara esta mañana su propuesta de incluir a todas las víctimas del conflicto, la decisión de Sumar constituye una "trampa con la que no comparten ni el fondo ni la forma". En palabras de la diputada Ester Muñoz, "es lamentable que de todo haya que hacer política".

Vox optó por abandonar el hemiciclo al inicio de la sesión parlamentaria, rechazando participar en el minuto de silencio promovido por los socios del Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, calificó el acto como "una gran farsa" en la que se negaban a participar.

Desde la Mesa del Congreso justifican la decisión apelando a una cuestión de mayorías en la Junta de Portavoces, donde, según fuentes de la propia Mesa consultadas por Libertad Digital, fue la propuesta de Sumar la que logró imponerse. Sin embargo, no se concedió siquiera la palabra a la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, quien reclamaba que el homenaje incluyera a todas las víctimas del conflicto.