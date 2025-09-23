El abogado Luis María Pardo explica los problemas que enfrenta David Sánchez: "Lo tiene muy crudo para salir de esto"

La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será juzgado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en una causa que también incluye al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otros nueve acusados.

Sobre esta situación, el abogado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha intervenido este lunes en La Noche de Cuesta para ofrecer su análisis jurídico del caso. Y sus palabras no dejan lugar a dudas: "Lo tiene muy crudo David Sánchez para salir de esto".

Pardo ha comenzado valorando la declaración judicial del hermano del presidente: "Yo creo que lo tiene muy crudo David Sánchez para salir de esto, porque todos los indicios que habéis enumerado y su declaración —que para mí es un error completo de estrategia, declarar, porque no estaba preparado—, al final lo que dijo es la verdad. Porque al final vino a reconocer que no tenía ni idea de lo que era la oficina de artes escénicas, y que no tenía idea de dónde estaban y para qué había sido designado en esta plaza."

Según el abogado, esta declaración podría volverse en su contra, al dejar constancia de su desconocimiento sobre un cargo que cobraba con un sueldo público, pero en el que, según sostiene, no desarrollaba funciones reales.

Macrojuicio a la vista

Luis María Pardo ha confirmado que ninguno de los imputados ha logrado evitar el juicio: "Les ha pillado el carrito aquí pero bien, pero bien pillados. Y que van a tener un serio problema en la Audiencia Provincial ahora de Badajoz, porque aparte de David Sánchez, es que se han desestimado todos los recursos de todos los imputados. O sea que vamos a tener un macrojuicio en la Audiencia de Badajoz por haber colocado al hermano del presidente del Gobierno para una plaza de un director de conservatorio que nunca, nunca hizo falta."

🔴 Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa en la #NocheDeCuesta: "La satisfacción es máxima porque va a ser juzgado David Sánchez con indicios racionales y suficientes de la presunta comisión de por lo menos dos delitos penales" pic.twitter.com/koRsOsgeG5 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 23, 2025

Carlos Cuesta ha preguntado por la posibilidad de que Miguel Ángel Gallardo —entonces presidente de la Diputación de Badajoz y hoy secretario general del PSOE en Extremadura— pueda romper el silencio para salvar su situación penal.

A lo que Pardo ha sido prudente: "Yo ahí no me adentraría todavía. Lo que tengo claro es que antes de comenzar el juicio se van a presentar una serie de cuestiones previas respecto del aforamiento de Gallardo, no tengo ninguna duda."

Y añadió que Gallardo podría estar ya preparando una estrategia de defensa pensando en el Tribunal Supremo o incluso en un posible recurso de amparo ante el Constitucional.

Luis María Pardo explicó con claridad el tipo de delitos que están en juego: "Nosotros en esta acusación popular introducimos también el delito de malversación, que ha quedado fuera. Pero a un delito de prevaricación y de tráfico de influencias…"