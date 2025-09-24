El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha rehusado a utilizar su turno de palabra en la II edición del evento En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo en el Consejo de Administración Fiduciaria, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de Naciones Unidas de Nueva York. El líder de los socialistas ha preferido dejar su intervención para, según ha dicho, escuchar a los demás ponentes.

"El presidente de España, por solidaridad va a terminar la intervención aquí", ha dicho sobre sí mismo en tercera persona antes de justificarse en que le parece "que es más importante escuchar a aquellos colegas que se incorporan a esta red de gobiernos, de think tanks y de premios nobel para defender esa causa que es la de la democracia".

Así se ha pronunciado antes de aseverar que haría alguna reflexión más al término del evento, pero que en esos momentos le interesaba "mucho" escuchar a los demás ponentes. Algo que no suele ocurrir en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno suele abandonar el escaño al terminar sus intervenciones sin esperar a que acabe el Pleno.