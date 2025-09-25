"Está claro que se lo merece", esto respondía hace unos días el ministro Ángel Víctor Torres a sí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era merecedor del premio Nobel a la Paz. En una nueva adoración al todopoderoso líder supremo y mártir del PSOE -con su mujer y hermano camino del banquillo de los acusados-, una diputada socialista de Granada ha dicho que "aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo ha habido y por haber al señor Pedro Sánchez, algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos". Según ella, cuando ocurre una desgracia, aparece "San Pedro Sánchez".

Ha ocurrido este jueves de septiembre durante un pleno en la Diputación de Granada. Todo transcurría con normalidad hasta que la diputada provincial del PSOE, Francisca Santaella, puso al presidente del Ejecutivo casi al mismo nivel que Jesucristo pidiendo "elevarlo a los altares" mientras se debatía sobre asuntos de dependencia y ayuda a domicilio.

La petición de una diputada provincial del PSOE de Granada: "San Pedro Sánchez. Algún día lo haremos santo, o lo elevaremos a los altares" pic.twitter.com/1yVHqM02o5 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 25, 2025

A pesar de tener a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez imputados por varios delitos y camino del banquillo de los acusados, el líder del PSOE está recibiendo un trato de santo por todos sus fieles, ya sean militantes o votantes. La mayoría se declaran ateos -y profundamente anticatólicos-, pero la realidad es que cada día que pasa hay más idolatría hacia el "santo" del presidente del Gobierno.

Esta afirmación de adoración por parte de una militante socialista -y férrea defensora de Pedro Sánchez- ha sido recibida en la oposición con risas. Tal es así que el Partido Popular de Granada ha dicho que "siguiendo la petición que nos hace hoy el PSOE de Granada en la Diputación, comienza la recogida de firmas para hacer santo a Pedro Sánchez".