Espinosa de los Monteros reúne a miembros de toda la derecha en la presentación de su 'think tank'

El acto de presentación de Atenea se ha convertido en un lugar de encuentro para miembros de toda la derecha, de PP a Vox y, también, Cs. El artífice que ha logrado conseguirlo es su presidente, Iván Espinosa de los Monteros, que a pesar de esto ha querido desvincular el proyecto de los partidos políticos.

Un laboratorio de ideas con el que influir en la política, pero sin participación de ninguna formación y renunciando a las subvenciones públicas, según ha dicho Espinosa, financiado solo a través de aportaciones privadas, con el objetivo de defender ideas y valores que ayuden a mejorar la situación política de España.

Entre los asistentes, Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Bravo o Guillermo Mariscal, del PP; Javier Ortega Smith, Pedro Fernández o Inés Cañizares actualmente de Vox; Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso o Mazaly Aguilar, antes en la formación, y Fran Hervías, María Muñoz o Pablo Cambronero de Cs. También ha acudido Alejo Vidal-Quadras. El secretario general del PP, Miguel Tellado, que había anunciado su presencia, finalmente no ha podido asistir por motivos de agenda, según trasladan en el partido.

"Fin a las hostilidades"

Espinosa de los Monteros ha apelado en su discurso a la "tolerancia" y la "generosidad" en defensa de España, dejando al lado "intereses personales". "No nos equivoquemos nunca de enemigo", ha dicho, pidiendo el "cese de las hostilidades" entre "quienes están llamados a propiciar el cambio de Gobierno", dirigiéndose no solo a los partidos sino también a los "simpatizantes, votantes y medios de comunicación".

Como anécdota, el acto ha contado con la presencia de Víctor de Aldama, considerado nexo de la trama Koldo, y Daniel Esteve de Desokupa. El primero, según ha dicho a su llegada, acudía para "escuchar a un amigo".

El PP anunció a principios de semana su presencia en un acto que incomoda a Vox, temeroso de que la fundación pueda acabar derivando en un partido político que compita por el mismo espacio, como ya le ha ocurrido con Alvise. Una forma no solo de incomodar a los de Abascal sino de apelar a los votantes descontentos con este partido que no vieron con buenos ojos el goteo incesante de cargos que abandonó el partido antes del 23-J, y que continuó después de las generales.

Un momento que provocó la pérdida de la mitad de los diputados y que se acentuó después en las encuestas, donde apenas superaban los 20 escaños. Ahora, sin embargo, la formación vive un momento dulce en los sondeos ya que le sitúan por encima de los 50 escaños. El PP ronda los 150, lo que arroja una mayoría aplastante de 200 diputados en la derecha.