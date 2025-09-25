Con su clásico "¡Viva España y viva la libertad!", Carlos Cuesta ha arrancado el programa de La Noche de Cuesta recordando que Pedro Sánchez ha anunciado que se va a presentar en las próximas elecciones: "Sánchez se presentaría a las elecciones hasta en 2037 con el okupa de su hermano viviendo en La Moncloa".

En este sentido, Cuesta ha llamado "cobarde" a Óscar López por no tener valentía para llamar prevaricador al juez Peinado, quién ha presentado varias querellas contra miembros del Gobierno por los continuos ataques que sufre diariamente el magistrado. Y es que, el ministro ha tirado la piedra al juez pero escondiendo la mano, diciendo que las críticas no son a él, por miedo a ser denunciado.

"Sánchez acaba de desvelar una cosa que ni nos la temíamos, ni nos la imaginábamos: que no se va"

Por otro lado, Cuesta ha señalado como Pedro Sánchez mandaba a guardias civiles y a policías nacionales a arrancar la furgoneta de David Sánchez -el hermanísimo enchufado- para que no se quede sin batería. Y también ha apuntado a que el futuro judicial del hermano del presidente como el de Begoña Gómez pinta "muy complicado". Y que a su juicio, ambos "tienen una pinta de condena de muchísimo cuidado" y el mensaje que da el Gobierno es el de "nos da lo mismo", ha denunciado el presentador de La Noche de Cuesta.

"Si tuvieran apoyo mayoritario no hay que ser Einstein para darse cuenta que ya habría convocado elecciones"

Carlos Cuesta ha cerrado su editorial diciendo que el panorama que vive España ya es difícil pero pinta aún "muy complicado" y ha señalado que los próximos años pueden ser "terribles" para este país, que vive una situación laboral y económica pésima.