El juez reclama los correos de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Instituto de Empresa (IE) que entregue los correos electrónicos que mantuvo con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, durante la etapa en la que la esposa del presidente del Gobierno dirigía el África Center —dependiente del IE—.

La petición del magistrado busca que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice dichas comunicaciones, en el marco de la investigación abierta. Este paso refleja que la instrucción avanza y que los vínculos entre el entorno de la mujer de Pedro Sánchez y sus responsabilidades en instituciones privadas continúan bajo la lupa judicial.

La decisión del juez refuerza las dudas sobre la gestión de Begoña Gómez al frente del África Center y pone de nuevo en el foco las posibles conexiones entre Moncloa y el ámbito empresarial. Un escenario incómodo para el Gobierno, que se enfrenta a un caso cada vez más difícil de justificar ante la opinión pública.