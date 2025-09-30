División en el Gobierno por el plan de Trump: Sánchez lo respalda y Sumar lo considera "colonialismo"

Los ministros Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, Mónica García y Sira Rego han rechazado de forma tajante el plan de paz de Donald Trump, al que Pedro Sánchez dio la "bienvenida". Desde Sumar, califican la propuesta como una "imposición" y una fórmula destinada a "perpetuar el desequilibrio a favor de Israel".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió en redes sociales que "España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", matizando que "la solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

El aval del presidente del Gobierno ha desatado la reacción de Sumar que mantiene que "un verdadero proceso de paz no puede construirse desde la amenaza militar ni desde la exclusión de una de las partes". Para Sumar es imperativo "rechazar con claridad cualquier plan que no garantice el cese inmediato de la violencia, el levantamiento del bloqueo, la reconstrucción del territorio palestino y un calendario claro hacia el reconocimiento pleno de Palestina como Estado soberano, que permita que sea su propia población quien decida el futuro de su país. Sin autodeterminación palestina no habrá ni paz ni justicia".

Para Sumar, Trump pretende "convertir Palestina en "un protectorado dirigido por Washington al margen de la legalidad internacional". Enmarcan este plan de paz de Estados Unidos como "un nuevo capítulo en la negación sistemática de la soberanía de Palestina".

"No es un acuerdo de paz, es un ultimátum colonial para terminar la limpieza étnica", recogen desde Izquierda Unida. También en Podemos rechazan las palabras del presidente Sánchez diciendo que nuevamente está en el "lado incorrecto" de la historia, según ha deslizado la líder de Podemos, Ione Belarra.