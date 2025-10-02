Iván Redondo estrena su empresa de encuestas y tiene la suerte de que la primera le sale al gusto de Sánchez

Opina360 es, según la definición en su propia página web, "el instituto de investigación social de los clientes del Grupo Redondo", la empresa del que fuera asesor de Pedro Sánchez antes de llegar a Moncloa y durante la primera parte de su presidencia.

Desde su salida de la política Iván Redondo se ha dedicado principalmente a la consultoría empresarial, pero ha mantenido una presencia en medios de comunicación y contactos con el mundo de la política al más alto nivel. En este contexto, ahora hace pública por primera vez una encuesta de intención de voto realizada por Opina360.

El sondeo se presentó en el programa Espejo Público y, qué casualidad, el resultado es perfecto para los propósitos políticos de Pedro Sánchez. De hecho, se diría que se trata de una versión estilizada del CIS, más sutil y, por tanto, algo más efectiva.

Los datos principales de la encuesta son que el PSOE ganaría las elecciones con un 30,4% de los votos, tres puntos más que un PP que está solo en el 27,4%. En tercer lugar, y este es otro de los puntos importantes, está Vox con un 20,6% de intención de voto. Todo esto significa que los socialistas estarían no menos de tres puntos por encima de lo que están pronosticando otras empresas demoscópicas, los populares unos seis o siete por debajo y el partido de Abascal entre cuatro o cinco.

En escaños esto significaría que la derecha seguiría teniendo una mayoría absoluta holgada, pero el reparto es muy diferente: 130 diputados para los de Pedro Sánchez, 111 para los de Feijóo y 74 para Vox. Terreno abonado para el alarmismo que es la única baza electoral que le queda al PSOE de Santos Cerdán y a Pedro Sánchez, el marido de Begoña y hermano de David.

Más allá de los tres grandes partidos el sondeo sí describe un panorama más similar al del resto de estudios demoscópicos, quizá profundizando un poco más en la caída de Sumar, que se queda en el 5,1% y no pasaría de 5 escaños, y tampoco prevé remontada de Podemos, que estaría en el 3,8% y tendría 3.

O presupuestos o elecciones

Siempre según Opina360 los electores apuestan mayoritariamente porque o se aprueban los Presupuestos Generales del Estado o se deberían convocar elecciones anticipadas: un 56,9% lo cree así mientras que un 18,9% opina que debería plantearse una moción de confianza y un 20,5% seguir con la legislatura como si nada.

Profundizando en el gusto de Moncloa, el sondeo también recoge que si el PP fuese el partido más votado debería pactar con el PSOE, al menos según el 40,5% de los encuestados, mientras que el 34,7% piensa que el acuerdo debería ser con Vox y el 11,3% con los nacionalistas.

Finalmente y de nuevo para solaz y disfrute de las huestes presidenciales, también se pregunta por la monarquía, con un resultado claro, pero no contundente: el 51,8% apuesta por mantener la monarquía mientras que el 43,5% prefiere cambiar a una república.

La encuesta ha contado con 1.203 entrevistas que se realizaron entre el 25 y el 30 de septiembre.