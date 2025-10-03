Editorial de Cuesta: "Lo que es un bulo es que esto sea un gobierno"

El presentador de La Noche de Cuesta en esRadio, Carlos Cuesta, ha centrado su editorial en los nuevos informes de la UCO que, según ha explicado, destapan una red de corrupción ligada al Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018.

"Han aparecido los sobres de dinero, sobres con lechugas, que eran los billetes de 100 euros", ha comenzado señalando el periodista, explicando el código que supuestamente utilizaban los implicados. También ha relatado que "los billetes de 200 euros eran los soles… ¿Saben cuál es la terminología sol? Pues la del clan de los soles", en alusión al narcotráfico venezolano.

Cuesta ha asegurado que "en uno solo de los pagos había 2.000 chistorras. Multipliquen 2.000 por 500. Sí, sí, pagos de un millón de euros". Y ha recalcado que los informes describen cómo "los folios eran fajos y fajos de billetes".

"Los ‘folios’ eran fajos y fajos de billetes. En uno solo de los pagos había 2.000 ‘chistorras’. Multipliquen 2.000 por 500. Sí, sí, pagos de un millón de euros".#NocheDeCuesta pic.twitter.com/ZP2XWWLK7R — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 3, 2025

La trama en marcha en 2018

El director del programa ha recalcado que todo comenzó nada más llegar Sánchez a Moncloa: "Acababan de llegar en mayo-junio del 18, y según la UCO, en septiembre del 18 ya estaba la trama, la primera fase, el primer grupo, ya estaba montado. Anda que no se dieron prisa".

Sobre Begoña Gómez, Cuesta ha afirmado que "se centraba en la Organización Mundial de Turismo, en el Africa Center… y enseguida la cogieron de la mano para cerrar acuerdos, contratos, negocios, dinero, con ministros africanos". También ha recordado que "Pedro Sánchez prometió, y se lo dio, una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid" a la OMT, además de una partida de 24,4 millones en reformas.

Negocios durante la pandemia

En cuanto a la pandemia, el periodista ha denunciado que "algunos lo veían como una oportunidad de negocio… decidieron que había que hacer negocio con las mascarillas, con las que no llegaban o llegaban defectuosas. Eso sí, para qué iban a denunciar que llegaban defectuosas, ¿verdad, señor Armengol? Mejor no, nos callamos, que total, esto va de business".

Respecto a la visita de Delcy Rodríguez en 2020, Cuesta ha asegurado que "empezó ya una red orquestada, la red de blanqueo en República Dominicana" y que "hubo un precio, que se negoció en la tercera planta de Ferraz": que Pedro Sánchez llegara a la presidencia de la Internacional Socialista en 2022.

Finalmente, ha concluido que "Begoña Gómez era fundraiser y Pedro Sánchez era influencer. ¿De qué? De los negocios, obviamente. Y ahora, lo que toca: ataques a los jueces, la ley Bolaños y farsas para tapar lo obvio. Que el eje de todo es Sánchez".