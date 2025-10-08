El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado al fin la fecha en la que Pedro Sánchez comparecerá en la comisión Koldo del Senado: el mes de octubre. Después de meses sin que el presidente dé ninguna explicación por la imputación de todo su entorno, las cloacas del PSOE o la caja B, el líder de la oposición ha sorprendido con este anuncio en el Congreso de los Diputados.

"Un presidente limpio y decente habría preguntado en Ferraz de dónde han salido los billetes de 500 euros, lo que ustedes llaman chistorras, y llamar al ministro de Política Territorial y preguntarle si lo que se publica de él es cierto", ha comenzado reprochándole Feijóo, a lo que Sánchez ha negado la mayor: "Sus acusaciones son absolutamente falsas", ha dicho, citando el informe de la Guardia Civil. "Elija bien sus batallas, para sobrecogedor el PP", remataba, sin aclarar nada.

Visiblemente molesto por la falta de respuestas, el líder del PP aprovechaba su turno de réplica para calificar de "patético" a Sánchez por su intervención, haciendo después un repaso de todos los escándalos que le acorralan y por los que sigue sin dar explicaciones. "Hasta aquí ha llegado, después de lo que me acaba de contestar, se acabó la huida, esta mañana será citado por la comisión de investigación del Senado y comparecerá en el mes de octubre", aseguraba.

"Es el máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos", concluía el presidente del PP, a lo que Sánchez se limitaba a burlarse del anuncio con un "Ánimo, Alberto", después de que toda la bancada del PP se pusiera en pie a aplaudir a Feijóo. Una expresión que podría recordar al "Luis, sé fuerte", que Rajoy le dijo a su tesorero, Luis Bárcenas.