El PP, a degüello contra Sánchez: "Será una sesión indigesta, casi tanto como la chistorra"

El Partido Popular centrará la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la corrupción, especialmente después de las últimas novedades que afectan al PSOE y al presidente. "Será una sesión indigesta para Pedro Sánchez, casi tanto como la chistorra", trasladan fuentes de la dirección del PP, que dieron ayer orden al grupo parlamentario para reconvertir algunas de las preguntas programadas para hablar casi en exclusiva de este tema.

"Con la fecha del juicio señalada por el fiscal, con los avances en el procedimiento contra la mujer del presidente, con nuevas fechas para declarar ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, y tras la certificación de que en Ferraz se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo para pagar en sobres a sus dirigentes, es evidente que este asunto será el que marque la sesión parlamentaria de mañana", recuerdan en el partido.

Mientras se acumulan estos escándalos, Pedro Sánchez anunciaba este martes un nuevo Portal de Transparencia para, supuestamente, combatir la corrupción frente a quienes "la tapan y silencian". Fuentes del PP trasladan a Libertad Digital sobre esta decisión que, "si de algo sabe Sánchez es de tapar y silenciar la corrupción porque es lo que lleva haciendo desde que ganó las primarias del pucherazo hasta hoy".

"Si el presidente del Gobierno quiere poner en marcha un nuevo Portal de Transparencia, que comience por hacer públicos los justificantes del dinero que se manejaba en sobres en Ferraz, tal y como le llevamos exigiendo desde que salió a la luz el último informe de la UCO", trasladan desde la formación de Feijóo, donde ironizan con que "Sánchez debería haber anunciado un portal de la corrupción" porque "cualquier lucha anticorrupción en España pasa por la salida del número 1 de la corrupción de la Moncloa".

El PP, contra Montero

El PP anunció el pasado lunes que llamarán a declarar en el Senado a los dos gerentes del PSOE y a las dos secretarias del partido por los pagos en efectivo a José Luis Ábalos. Un procedimiento que el Gobierno defiende como "habitual" porque también se lleva a cabo en el Senado. El portavoz del PSOE, Patxi López, incluso aseguró que es algo que también se hace en las empresas.

Las sospechas sobre la caja B vienen también apuntaladas por el sospechoso movimiento que llevó a cabo el PSOE cuando cesó a Ábalos como secretario de organización. El entonces gerente, Mariano Moreno, fue ascendido a la presidencia de Enusa con un sueldo de 245.000 euros, que según el PP podría buscar "tapar silencios". El propio Ejecutivo ocultó su paso por el partido cuando anunció su designación en la empresa pública de uranio.

Según el PP, el Pleno de este miércoles "será un fantástico momento para que el PSOE enseñe los resguardos que acreditan la retirada de efectivo de sus cuentas corrientes que puedan justificar el hecho de que en Ferraz paguen con billetes. Y nadie mejor que el secretario general de ese partido para compartir esa información con los medios de comunicación en los pasillos del Congreso".