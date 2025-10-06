El PP tira del hilo y vincula a Montero con la caja B del PSOE para "comprar silencios"

El Partido Popular ha anunciado que llamará a declarar a la comisión Koldo del Senado a los dos gerentes del PSOE que ocuparon el cargo mientras se realizaron los pagos en efectivo a José Luis Ábalos, además de a las dos secretarias del partido. Se trata de Mariano Moreno y Ana María Fuentes, además de a Celia Rodríguez y a Covadonga Sanz.

Moreno fue apartado de manera improvisada de la gerencia del PSOE y ascendido por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, a presidente de la empresa de uranio Enusa para, según el PP, "comprar silencios". "Después de lo conocido, ¿van a seguir negando que su nombramiento fue una compra de silencio?", se ha preguntado la vicesecretaria de Institucional, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en Génova.

Su designación tuvo lugar en diciembre de 2022, dos meses después de ser apartado de la gerencia del partido, lo que coincide en el tiempo con los pagos realizados al exministro y exsecretario de organización socialista, José Luis Ábalos, que habría después utilizado para pagar a todo su entorno, según acredita el último informe de la UCO.

El PP sospecha desde hace tiempo que ese ascenso demuestra que en el PSOE conocían el sistema empleado por Ábalos e intentaron ocultarlo. Moreno ya compareció en la comisión Koldo del Senado y negó, a preguntas del PP, que su nombramiento fuera para que el Gobierno pagara silencios y defendió su sueldo de 245.000 euros anuales en la empresa pública.

'El Uno' de la trama

El PP no sólo apunta a Montero, sino a Pedro Sánchez, aunque de momento no lo llamará a declarar a la comisión de la Cámara Alta. Sí ha exigido que comparezca ante la opinión pública para dar cuenta de todos los escándalos que le rodean, ya que el PSOE apenas emitió una nota el pasado viernes para negar la financiación ilegal, aunque admitió las entregas de dinero en efectivo.

Este lunes, los socialistas han cancelado la rueda de prensa que tenían prevista realizar en Ferraz, aparentemente por el fallecimiento del expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aunque es habitual en las últimas semanas que decidan no comparecer ante la opinión pública.