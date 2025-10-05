La UCO descubre una contabilidad "A" y "B" para los gastos de Ábalos: "Apunta 1800. Jefe b"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha descubierto una contabilidad "A" y "B" para los gastos del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.

El informe de la UCO de 285 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido remitido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga la Trama Koldo, Leopoldo Puente, y recoge numerosos mensajes y WhatsApp intercambiados entre José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y la esposa de este, Patricia Úriz.

Los agentes señalan que "resulta necesario exponer las referencias halladas en las conversaciones entre KOLDO y PATRICIA a una contabilidad "A" y "B" de los gastos de ÁBALOS. El día 1 de febrero de 2021, KOLDO le comentó a PATRICIA: 'Apunta 800 jefe la cuenta a'. Por otro lado, el 28 de enero de 2021, KOLDO le dijo a PATRICIA: "Apunta 1800", citando seguidamente "Jefe b".

"En el teléfono de PATRICIA, en la aplicación Notas, se ha localizado un archivo fechado el 25 de junio de 2020, titulado "Descontar". En el mismo aparecen distintas cifras acompañadas de la letra "B". Este extremo también se observa en otro archivo de la aplicación Notas con fecha 14 de junio de 2020, donde se recogen varias cifras seguidas de "Jose A" o "Jose B", añade.

"Cabe reseñar que los siguientes mensajes refuerzan la vinculación entre la denominada contabilidad "B", también referida como "lista 2", con determinados desembolsos que, a la luz de su naturaleza, no se corresponderían con gastos de representación ligados al ámbito profesional", continúa.

"El 2 de febrero de 2020, KOLDO reenvió a PATRICIA una imagen de una cuenta bancaria y le indicó: "Mi vida ingresa 200 aquí está a nombre de una que se llama jeribe según me dices pon un amigo ... Apunta lo lista n 2... Por favor... Y lo de ayer a la lista dos y dime la suma mañana ya que tendremos que coger una casa y un billete desde Segovia", apunta.

Según la UCO, "una forma de proceder similar se observa en la conversación mantenida el 21 de enero de 2021, en la que KOLDO solicitó a PATRICIA que ingresara una cantidad de 750€ en una cuenta bancaria titulada por una tercera persona14, indicando expresamente que anotara ese pago en la 'caja B".

"Examinado el contexto en que se produce esta conversación, es posible vincular los gastos anotados en el listado "B" con desembolsos que no estarían sujetos a una liquidación posterior. Si bien en este caso no guardaría relación con ÁBALOS, resulta relevante diferenciar entre los gastos "A" y "B", ya que esta misma nomenclatura se emplea para la contabilidad que se le atribuye. En consecuencia, cabe interpretar que se preveía una devolución futura por parte ÁBALOS, en ausencia de una reposición institucional que no resultaría procedente dada la naturaleza del gasto", subraya.

Fuente de ingresos no declarada

El informe de la Guardia Civil señala a su vez que "el análisis de las cuentas bancarias y de la información tributaria de ÁBALOS ha permitido identificar distintos elementos relevantes para esta causa. Entre ellos, destaca la existencia de un número significativo de ingresos en efectivo durante los años 2014 y 2020, que asciende a un total de 60.270,01€".

"Estos ingresos en metálico presentan una evolución creciente a partir de 2017, alcanzando su punto máximo en 2020 (14.940€). Después, se observa una disminución en los ejercicios siguientes. También debe destacarse que se han registrado retiradas de efectivo por valor de 22.890€, realizadas fundamentalmente mediante tarjeta entre los años 2014 y 2017. Estas disposiciones cesan por completo entre 2018 y 2023, reanudándose en 2024", concluye.

