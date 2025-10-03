La UCO localiza sobres del PSOE con billetes para Ábalos y Koldo

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha localizado imágenes con sobres de dinero con el sello del PSOE para el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

El informe de la UCO de 285 páginas remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge una conversación de WhatsApp entre Koldo García y su entonces esposa Patricia: "Siendo 26 de junio de 2019, Patricia informó a Koldo de que "cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y, según me dijo, el de José. He mandado un motorista."

"Tras el visto bueno de Koldo, y apenas quince minutos más tarde, Patricia le remitió una fotografía de un sobre 166 con el membrete del PSOE, en el que constaban la cantidad de 826,73€ y el nombre "Ábalos", quien, a la luz de los mensajes intercambiados entre el matrimonio, sería el destinatario del sobre", apunta.

"Poco después, Patricia envió otra fotografía de un segundo sobre, también con membrete del PSOE. En este caso, aparece consignada la cantidad de 2.928,26€ y un nombre parcialmente visible. A partir del cruce de mensajes entre la pareja, puede concluirse que estaba destinado a Koldo", subraya la UCO.

"Este cruce de mensajes resulta particularmente significativo por varios motivos. En primer lugar, según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29€, frente a los 826,73€ que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre", afirma.

Sobre del PSOE.

"La diferencia asciende a 505,44€, circunstancia llamativa si se conecta con lo recogido en el epígrafe 3. Cabe recordar que el día 11 de febrero de 2019, cuando Koldo pidió a Patricia que indicara a Luis que "me han ido dando en estos 9 meses y que me da vergüenza dar a nadie esa chistorras por el cargo que ocupo (...)" añadió "(...) pero que claro me dan por el gasto que hago al mes una o dos (...)", continúa.

"De este intercambio se desprende que Koldo parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500€, denominados en lenguaje convenido como chistorra. En segundo lugar, en la documentación vinculada a Koldo, figura un resumen mensual de los pagos realizados por caja donde se registra un pago de 2.928,26€ en metálico el día 19 de junio de 2019. Si bien esta cantidad coincide con lo señalado en el sobre que tenía por destino a Koldo, resultan significativos los mensajes que éste y Patricia se intercambian acto seguido", destaca.

"Recibidas estas cantidades de dinero en efectivo, y en consonancia con lo ya expuesto sobre el hecho de que Koldo asumió ciertos gastos de Ábalos, Koldo le preguntó a su mujer: "Lo de Jose -en referencia al primer sobre- es mío o de él". Ante esta pregunta, Patricia respondió: "Déjame mirar un segundo pero creo que de él". Finalmente, tras aparentemente realizar un recuento de los gastos e ingresos, Patricia refirió distintas cantidades adeudadas", concluye.

