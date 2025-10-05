La UCO ha detectado un patrón estándar de adquisición de inmuebles para José Luis Ábalos en distintos lugares de España. Un patrón por medio de arrendamientos con opción de compra, de modo que la propiedad quedaba registrada a nombre de terceros de la trama. Se trata justo del esquema usado en el piso de Madrid de la Castellana denunciado por Víctor de Aldama y con un coste de 1,9 millones. Y ahora surge el mismo esquema en el chalé de la Alcaidesa, tal y como demuestran los mensajes interceptados por la UCO.

Una conversación entre José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en junio de 2021 refleja la siguiente reclamación del exministro a su asesor: "Respecto de la casa de Cádiz necesito:

Escritura de la hipoteca Contrato de arrendamiento con opción de compraventa"

La casa de Cádiz es el chalé de La Alcaidesa. Y fue el propio Ábalos el que reclamó el contrato de arrendamiento con opción de compraventa. Y ese esquema le permitía al exministro no figurar en el Registro de la Propiedad.

Mismo esquema que en el piso de Castellana: su hijo realizaba operaciones de consultoría

Y se trata del mismo esquema usado en el piso de lujo de la Castellana. Según la acusación de Víctor de Aldama –que ha aportado el contrato con opción de compra–, Ábalos se beneficiaba y su hijo realizaba labores de consultoría en las operaciones de presunto amaño de obras públicas. Esas operaciones, además, habrían sido la fuente de parte de las comisiones ilegales cobradas por los integrantes de la trama y, por otro lado, de parte de la supuesta financiación ilegal que habría acabado en manos del PSOE, según las mismas acusaciones. Pero, además, la declaración en sede judicial de Víctor Ábalos sirvió para certificar una aparición adicional en los actos de la trama.

En concreto, en el piso de 1,9 millones del Paseo de la Castellana que Aldama asegura que era un pago de la trama a José Luis Ábalos por sus labores en las obras públicas bajo sospecha por medio del esquema de opción de compra. El hijo del exministro no negó su conocimiento del piso e, incluso, admitió que "asesoró" a su padre sobre el inmueble.

Ese piso no es un inmueble cualquiera. Víctor de Aldama ha aportado al Tribunal Supremo mensajes sobre contratación de obra pública presuntamente amañada y ha señalado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a su entonces asesor Koldo García y al PSOE en su conjunto por el cobro de comisiones ilegales. Aldama ha aportado, igualmente y en relación con ello, un escrito en el que asegura que pactó con el exministro de Transportes José Luis Ábalos la entrega de un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como "garantía" de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos "preadjudicados" de obra pública. Aldama, de hecho, ha añadido hasta el contrato con opción de compra con la firma de Ábalos.

Un chalé en Rivas

Y el rastro de otras operaciones inmobiliarias con destino a Ábalos sigue apareciendo en nuevos mensajes. Los últimos mensajes interceptados por la UCO apuntan a otra operación en Rivas para el exministro. Las negociaciones están fechadas en marzo de 2022, cuando Ábalos ya había sido apartado del Ministerio y supuestamente de cualquier posición de cercanía a Pedro Sánchez.

Pero lo cierto es que unos mensajes intercambiados entre Koldo García Izaguirre y Ábalos entre los días 19 y 20 de marzo de aquel 2022 recogieron primero un anuncio de Idealista de un chalé de 450 m2 en Rivas (Madrid) y más tarde una conversación sobre la "compra" y sobre el problema que supuso que a Ábalos lo habían reconocido al aparecer y "no sé cómo encaja que sea una sociedad". ¿Iba la sociedad a usar el mismo esquema de alquiler con opción de compra? Pues se trata de una posibilidad que ahora analiza la UCO.

De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha investigado si la trama de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos hizo frente a los pagos del alquiler de un chalé ubicado en el mismo municipio de Rivas Vaciamadrid al que se mudó con Andrea de Torre, tal y como publicó El Debate. La vivienda, tal y como indicó ese diario, costaba 1.800 euros al mes.