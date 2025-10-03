La UCO detecta pagos de dinero entre Ábalos y una firma vinculada a Villafuel y las bolsas de dinero para Ferraz

El último informe de la UCO sobre las cuentas, pagos e ingresos de José Luis Ábalos acaba de detectar un nombre ya clásico en la trama: el de la sociedad Have Got Time SL. Se trata de la firma que intervino en la compra del chalé de La Alcaidesa para el exministro como presunto pago por la obtención de la licencia de Villafuel –la empresa protagonista del caso Hidrocarburos–. Pero la misma Have Got Time está relacionada con una familia: con la de las Pano. Y Carmen Pano es la persona que ha testificado haber llevado dinero en metálico y en bolsas para Ferraz.

La UCO destaca estos pagos de Ábalos: de 15.000,06 euros en 2021

"HAVE GOT TIME: Como se expuso en el informe n° 211/2024 de fecha 8 de octubre de 2024, esta mercantil, controlada de manera real por Claudio RIVAS RUIZ CAPILLAS (en adelante CLAUDIO) habría adquirido presuntamente el inmueble sito en Camino del Romero n° 6 de La Línea de la Concepción (Cádiz) en la urbanización La Alcaidesa, como una contraprestación para ÁBALOS supeditada a la obtención del título de operador para VILLAFUEL".

Pero atención a los pagos: "De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, de fecha 10 de junio de 2021, el precio de compra de la vivienda habría ascendido a 585.000€. Analizadas las cuentas bancarias tituladas por ÁBALOS y su entorno, se observa cómo se habrían abonado un total de 7.500€ en dos transferencias realizadas el 5 y 6 de julio de 2021" desde una cuenta corriente "titulada por ÁBALOS y CAROLINA, a la cuenta titulada por HAVE GOT TIME".

Sin embargo, tal y como se detalla en el informe la UCO, "la información tributaria disponible atribuye a ÁBALOS la realización de pagos a la sociedad HAVE GOT TIME por un importe total de

15.000,06€, existiendo, por tanto, una diferencia de 7.500,06€ entre la cuantía abonada mediante cuentas bancarias y la imputada por dicha sociedad a ÁBALOS".

En otro de los informes de la UCO es fácil entender el papel de "la sociedad HAVE GOT TIME SL, titulada por Leonor, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama en el Ministerio, y recomendada por Koldo al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para VILLAFUEL SL. A pesar de lo anterior, del examen de las evidencias realizado y el análisis de bases de datos, se colige que esta mercantil es controlada por Claudio.

Esto se traduce en que es una empresa clave para entender los pagos por la licencia del caso Hidrocarburos y de los movimientos de bolsas de dinero con destino a Ferraz. Porque Pano repitió hasta en tres ocasiones –en el interrogatorio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones por la trama de Hidrocarburos– que llevó dos bolsas con 45.000 euros en cada una a la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Es más, ella confirmó también que Pano sí especula sobre la finalidad de este dinero, aunque cambia de versión.

Ante los agentes de la UCO aseguró el año pasado que creía que esos 90.000 euros eran para conseguir una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel, uno de los ejes fundamentales en esta trama. En cambio, en su declaración ante la Audiencia Nacional, Pano relacionó la entrega de las dos bolsas con «un anticipo» por los restaurantes que Víctor de Aldama, empresario y comisionista relacionado con otros casos que afectan al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex mano derecha Koldo García, poseía en la madrileña zona de las Cuatro Torres. Por el caso Hidrocarburos, Aldama fue encarcelado y luego puesto en libertad.

Para colmo, la empresaria Leonor González Pano, imputada en el caso por fraude de IVA en hidrocarburos, ha declarado ya ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que el empresario Víctor de Aldama, fue quien le contó que el responsable final de Air Europa, Juan José Hidalgo, le entregó a Koldo García Izaguirre otra bolsa con 500.000 euros por el rescate de la compañía.