La ausencia de un diputado del PP facilita que Sánchez pueda salvar la Ley de Movilidad pese al rechazo de Podemos

La ausencia este miércoles del diputado del PP, Guillermo Mariscal facilita que el Gobierno saque adelante la Proposición de Ley de Movilidad Sostenible, que iba a ser tumbada por el voto negativo de Podemos, aunque los morados todavía podrían cambiar en el último momento su parecer, como ha ocurrido con el decreto del embargo de armas.

La Mesa del Congreso rechazó la petición del dirigente popular para poder ejercer su voto de manera telemática argumentando que la causa expuesta, un viaje de carácter personal, no entra dentro de los supuestos para poder facilitarle esa opción. Dado la ajustado de la votación, 170 en contra, incluso el presidente Pedro Sánchez ha acudido al Congreso para votar. También José Luis Ábalos.

La norma pone en juego 10.000 millones de euros de fondos europeos que Bruselas que debía desbloquear a cambio de sacar adelante esta iniciativa que, entre otras cosas, pone en marcha propuestas de carácter ecológico. Lo ocurrido rememora errores en votaciones parlamentarias como la sucedida con la reforma laboral que, en ese caso, fue un error personal del diputado, Alberto Casero.