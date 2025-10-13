Tezanos ya ni disimula: el PSOE al borde de doblar al PP en un grotesco barómetro del CIS

La campaña política a favor del PSOE aprovechando las instituciones públicas se recrudece: el CIS, que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y del socialista José Félix Tezanos a la presidencia de la institución ha sido un propagandista más del PSOE, supera todas las marcas este mes con una presunta encuesta cuyo resultado refleja una manipulación todavía más obscena de lo habitual.

Y es que mientras los escándalos se suceden alrededor de Sánchez y en la cúpula del PSOE, la intención de voto de los socialistas no deja, presuntamente, de crecer: si creyésemos a Tezanos los socialistas estarían en el 34,8% del voto, 2,1 puntos más que hace un mes y tres puntos más de los que obtuvo en julio de 2023.

Pero las buenas noticias para Pedro Sánchez no se quedan ahí, ya que al mismo tiempo el PP se desploma: los populares caen al 19,8% –¡quince puntos menos que el PSOE!–, después de perder cuatro puntos desde septiembre y casi siete desde julio. Un desplome que sería histórico… de ser cierto.

Además, para que la situación sea perfecta para los estrategas de Moncloa, a la bajada de los populares hay que sumar que Vox sigue mostrando una fortaleza que hace que los de Abascal estén a sólo dos puntos de empatar con los de Feijóo: estarían en el 17,7%, cuatro décimas más que hace un mes.

La subida del PSOE, por cierto, no es a costa de sus rivales en la extrema izquierda: Sumar está en el 7,7% y sólo se deja dos décimas respecto al mes anterior, mientras que Podemos sube 5 para llegar al 4,9%.

Terremoto entre bloques

Así, de no saber que el Barómetro del CIS no es más que una manipulación grosera podríamos llegar a pensar que el voto a la izquierda –sumando los resultados de PSOE, Podemos y Sumar– ha crecido más de ocho puntos desde el pasado mes julio. Y encima casi todos se los ha apuntado el PSOE.

Por el contario, en lo que podríamos entender como bloque de la derecha –la suma de PP, Vox y Se Acabó la Fiesta– sigue el camino diametralmente opuesto: pierde 8,3 puntos, en su caso la mayoría a costa del PP, pero con caídas en las tres formaciones.

Por lo tanto, Tezanos habria logrado el milagro que todos los sociólogos señalan como prácticamente imposible: un trasvase enorme de votantes ya no entre partidos, sino entre bloques.