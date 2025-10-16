El Gobierno carga contra el juez Puente y le invitan a "presentarse a las elecciones"

Desde la Cámara Baja han replicado con dureza al juez Leopoldo Puente, recordándole que la función del poder judicial es aplicar las leyes, no emitir juicios de valor sobre su cumplimiento. La molestia se desató tras las declaraciones del magistrado, quien confesó su "estupor" ante la continuidad de José Luis Ábalos como diputado tras su no declaración en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. En el Congreso no solo ven en sus palabras una intromisión en la separación de poderes, sino que han aprovechado el episodio para redoblar sus críticas al poder judicial, al que acusan veladamente de extralimitarse en sus funciones.

Fuentes del Ejecutivo reafirman estas críticas y sostienen que el Congreso es "independiente", y que las declaraciones del juez suponen una clara invasión de competencias. "Sería como si el legislativo se mete en los asuntos del judicial", advierten, en referencia al comentario del magistrado.

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha respondido al juez Leopoldo Puente desde los pasillos del Congreso, invitándolo abiertamente a dar el salto a la política: "Cualquier ciudadano puede opinar de lo que se puede hacer o no hacer en el Congreso de los Diputados y opinar de la legislación. También hay una manera de vehicularlo: presentarse a las elecciones. Que se presente a unas elecciones, participe en el debate político, proponga un cambio legislativo que crea oportuno y, a partir de ahí, las mayorías parlamentarias son las que son", ha declarado ante los medios. Una posición que también han respaldado otros dirigentes socialistas, como el portavoz en el Congreso, Patxi López, quien ha cargado directamente contra la judicatura: "En el colectivo de jueces en este país hay elementos muy curiosos, a los que no se les puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando". También desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha sido tajante al afirmar que "cada poder tiene que intervenir en su ámbito".

Los socialistas optan por no modificar el reglamento del Congreso y se aferran a la defensa de la presunción de inocencia de José Luis Ábalos. La consigna transmitida a todos los cargos del Gobierno es clara: mostrar absoluta tranquilidad y subrayar que la situación del exministro no guarda ninguna relación con el PSOE. Todo ello en una jornada marcada por la imagen simbólica del escaño vacío de Ábalos, después de que el magistrado pusiera en duda públicamente su continuidad como diputado.