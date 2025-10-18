Feijóo anuncia un plan para los autónomos: "No pueden pagar chistorras ni prostitutas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este sábado una dura advertencia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que el dinero de los autónomos "no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas". Desde Soria, se ha comprometido a poner en marcha un plan integral para este colectivo que bajará los impuestos, reducirá la burocracia y facilitará el relevo generacional.

Acompañado por Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo se refirió al nuevo incremento en la cuota de autónomos, la décima en la legislatura, como un "atropello". "Entiendo la rabia de quien paga para que otro se lo lleve", indicó, retando al resto de formaciones a posicionarse en el Senado "si están con los autónomos o están con los sablazos del Gobierno".

El plan del PP, explicó, contempla medidas concretas como bajar los impuestos, una "obligación" para su futuro Gobierno. En este sentido, anunció que eximirá del pago de IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. Para reducir el papeleo, su plan incluye una sola declaración de IVA al año, en lugar de las cuatro actuales.

Feijóo también abordó el problema del relevo generacional, para el que propone ampliar la figura del autónomo colaborador a los no familiares. Respecto a su plan de inmigración, fue tajante: "Para venir a España has de venir a trabajar, a cotizar, a aportar, has de cumplir las leyes que cumplimos los españoles [...]. Si vienes a delinquir, te tienes que ir".