Sánchez desvía el foco y propone a la UE acabar con el cambio de hora

Este domingo España retrasará los relojes una hora para adaptarse al horario de invierno. Aprovechando la ocasión, el presidente del Gobierno ha anunciado en redes sociales su intención de proponer a la Unión Europea que este sea el último cambio horario. Una iniciativa que, más allá de su impacto real, parece llegar en el momento justo para desviar la atención de los escándalos de corrupción que actualmente lo salpican.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y…

"Ya no tiene sentido", ha deslizado Sánchez en el vídeo publicado en sus redes sociales, esgrimiendo que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente". "En todas las encuestas en las que se pregunta, los españoles y los europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario".

Mientras crece la presión sobre el Ejecutivo por los diversos frentes judiciales, Sánchez mantiene su intensa agenda exterior. Este lunes viaja a Portorož (Eslovenia) para asistir a la cumbre del MED9, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno del sur de Europa junto a la presidenta de la Comisión Europea. "Es un debate que viene de lejos porque el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario, así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo que dejemos de cambiar las horas en 2026", ha afirmado Sánchez, remitiéndose a una decisión adoptada por Bruselas en 2018 tras una consulta ciudadana en la que participaron 4,6 millones de europeos, con un rechazo mayoritario al sistema actual.

El momento elegido para retomar esta cuestión no pasa desapercibido. La propuesta, de corte claramente populista, irrumpe justo cuando el presidente del Gobierno más necesita desviar el foco mediático, en plena tormenta por las investigaciones de la Guardia Civil que estrechan el cerco sobre su Ejecutivo. "¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha proclamado el presidente, reforzando la idea de que el Ejecutivo busca oxígeno político.