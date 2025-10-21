El cachondeo de Koldo y Ábalos con la "ejemplaridad" de Sánchez mientras la UCO les investigaba

El 12 de julio de 2021, Pedro Sánchez destituyó a José Luis Ábalos como ministro. Sánchez nunca ha querido explicar el motivo de esta decisión pese a que es más que obvio: la trama contaba con un topo de la Guardia Civil que les avisaba de los movimientos de la Justicia con el fin de eludir la investigación y el control judicial. Alguien tuvo que ordenar a este mando de la Guardia Civil hacer eso y justo en medio de todo ello y con la investigación de la UCO lanzada, Sánchez destituyó a Ábalos.

Pero los propios mensajes de la trama prueban ahora todo un ambiente de cachondeo entre los miembros —en especial, entre Ábalos y Koldo García Izaguirre— cuando Sánchez hablaba en público de su limpieza en materia de corrupción. Y es que resulta extraño pensar en otro motivo para el cese de Ábalos que no fuera que lo estaban investigando.

Un mensaje con doble filo

El 4 de septiembre de 2021 Koldo García Izaguirre envió a Ábalos el siguiente mensaje del PSOE plasmado en redes sociales: "PSOE (@PSOE) tuiteó: Cuando gobierna la derecha las recuperaciones son lentas y son injustas y con corrupción. Cuando gobernamos nosotros las recuperaciones son rápidas, son justas y gestionamos los servicios públicos con ejemplaridad, que es lo que España necesita".

El mensaje lo mandó Koldo y lo recibió Ábalos y lo hizo dos meses después del cese del entonces ministro de Sánchez. Y el tuit del PSOE recogía un mitin del presidente del Gobierno alardeando de su limpieza en materia de corrupción.

No se trata de la primera evidencia de que Sánchez estaba al corriente de lo que pasaba con la trama mucho antes que el resto.

El informe de la UCO sobre Santos Cerdán desveló todo un universo corrupto de presuntas comisiones ilegales cobradas por un eterno listado de obras públicas amañadas. Pero también confirmó las filtraciones sobre las actuaciones de la UCO y la Justicia en su investigación de la trama. Y es que esos chivatazos llegaron al máximo nivel: al de Santos Cerdán y al del propio Pedro Sánchez. De hecho, Óscar López y Antonio Hernando mediaron entre Sánchez y Koldo a meses de su detención para buscar un pacto, como ya ha publicado Libertad Digital.

Conversaciones, filtraciones y pactos

Aquel informe recogió una secuencia de mensajes de diciembre de 2023, cuando la detención de Koldo se produjo el 20 de febrero de 2024.

La UCO subrayó en aquel momento la insistencia de Koldo "por reunirse con Santos para conseguir la adjudicación de dos obras, éste logró citarse con él el 12 de diciembre de 2023 en un establecimiento público". Es decir, que el negocio de las obras amañadas habría seguido cuando Cerdán ya sabía que investigaban a Koldo.

Santos Cerdán reconoció en esa conversación que "le habían avisado de que le estaba investigando la Guardia Civil". Y Koldo pasó a dar su versión y descripción de un encuentro de dos emisarios muy destacados con Pedro Sánchez para buscar un pacto:

K: Bueno, te voy a comentar. Yo estuve (susurra) (Ininteligible), quien estuvo hablando con el Presidente... cuando tuve (Ininteligible) le mandé el recado con un par de personas. Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José, con José Luis y sin que dijeran nada ¿Qué es lo que hice? Obviamente que también habló con Mar, estuve hablando con (Ininteligible).

S: (Ininteligible)

K: Yo, yo, yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí.

S: (Ininteligible)

K: El que te descubrí fui yo.

S: Ah vale, vale.

K: Mira. ¿Por qué motivo? O sea, que me dijeron que, en el Parlamento Europeo, sí, sí, estuvieron hablando con el Presidente y el Presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto, (Ininteligible).

La conversación desvela dos cuestiones de una gravedad enorme.