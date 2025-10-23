María Guardiola convocará elecciones salvo cambio de última hora de PSOE y Vox

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, "tiene ya tomada la decisión del adelanto electoral", salvo que PSOE y Vox acaben con la situación de "bloqueo" en la comunidad al impedir que se aprueben los presupuestos. El órdago se produce después de la tensa sesión de control de este jueves, en la que la oposición ha anunciado enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas.

Fuentes del gobierno de Extremadura confirman que "a la vista de que la izquierda y Vox coinciden en bloquear los mayores presupuestos de Extremadura (han registrado hoy enmiendas a la totalidad que mueren el martes), la presidenta cumplirá con la hoja de ruta que avanzó para evitar que el crecimiento de Extremadura sea frenado".

El pasado año, ambas iniciativas decayeron porque es necesario el apoyo cruzado de PSOE y Vox para que puedan prosperar. Esto abocó a una negociación para enmendar los presupuestos que fue infructuosa, lo que provocó que Guardiola acabara retirando el proyecto para evitar una derrota. Ahora, dado el permanente choque del PP con ambos partidos, el adelanto se podría producir sin previa negociación de las enmiendas parciales, dada la experiencia de ejercicios anteriores.

Fecha límite, 28 de octubre

El próximo martes 28 se votan las enmiendas a la totalidad anunciadas por PSOE y Vox por lo que ese sería el margen para conocer si finalmente habrá repetición electoral en Extremadura. El Reglamento de la Asamblea recoge que deben celebrarse elecciones cada cuatro años, por lo que un adelanto forzaría a tener que acudir a las urnas apenas un año después de votar. Sin embargo, el Estatuto autonómico, de mayor rango, recoge que "las legislaturas duran cuatro años", por lo que no sería necesario repetir elecciones en 2027.

Las encuestas recogen que el PP se acerca a la mayoría absoluta pero no lograría alcanzarla ante el ascenso de Vox, que está fuerte en esta comunidad a pesar de las crisis internas. El PSOE, sin embargo, atraviesa por un momento muy difícil dada la situación procesal de su líder, Miguel Ángel Gallardo, por lo que la presión para que los socialistas se abstengan con los presupuestos es muy grande. A la espera de la decisión final de los grupos, Extremadura se prepara para ir a las urnas.