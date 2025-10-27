Sánchez confía en Pilar Alegría para relevar a Fernández Vara en la dirección del PSOE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha depositado su confianza en Pilar Alegría para asumir el cargo de secretaria de Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal, un puesto estratégico que asume como relevo de Guillermo Fernández Vara tras su fallecimiento. Según ha avanzado la SER y ha confirmado Libertad Digital, la propuesta de Sánchez será ratificada este lunes mediante votación en la reunión de Ferraz.

Pilar Alegría, ministra de Educación, portavoz del Gobierno y líder del PSOE en Aragón asumirá una nueva responsabilidad dentro del aparato del PSOE consolidando su presencia en la cúpula. Con esta jugada, Sánchez refuerza la coordinación entre el Gobierno y el partido para que las decisiones estratégicas estén estrechamente alineadas.

La designación de Alegría se produce en un momento crítico, en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, con la vista puesta en las próximas citas electorales y en un contexto de creciente tensión con Junts, en un clima marcado por la posible ruptura.

Desde la última remodelación de este órgano en el congreso federal de Sevilla del pasado año, Pilar Alegría ocupaba el cargo de vocal dentro de la Ejecutiva Federal, junto a otros ministros del Gobierno como Óscar Puente, y ejerció hasta enero de 2024 como portavoz del partido. El nombramiento como secretaria de Política Autonómica implica asumir un rol de mayor relevancia estratégica, que exigirá una interlocución constante con los territorios, coordinando la acción política del partido a través de los secretarios generales autonómicos.

Con esta designación, Alegría no solo amplía su influencia dentro del aparato del partido, sino que se convierte en un puente clave entre Ferraz y las federaciones regionales con la vista puesta en próximas citas electorales, como en Castilla y León y Andalucía, y a la espera de confirmar si se adelantarán en Extremadura.