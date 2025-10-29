Torres elogia la masonería en la reapertura del Templo Masónico de Tenerife

Este martes se ha inaugurado el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife, uno de los más importantes de toda Europa. No han querido faltar a la cita el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el alcalde de Tenerife, José Manuel Bermúdez. La rehabilitación de este recinto masónico ha tenido un coste de tres millones de euros, que ha sido financiado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este palacete anticatólico rescatado por el Gobierno es el único templo masónico monumental de toda España. Este espacio albergó las reuniones de una logia hasta la Guerra Civil, pero llevaba décadas abandonado. Ahora con esta rehabilitación millonaria del Ejecutivo, el templo de estilo egipcio dispondrá de un museo con visitas guiadas.

Hemos asistido a la inauguración del recién rehabilitado Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. Un ejemplo de colaboración entre administraciones, con tres millones de financiación por parte del Gobierno de España, para recuperar no sólo un edificio precioso, sino la Memoria… pic.twitter.com/6nt95rdvkj — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) October 27, 2025

El ministro Torres, conocido por su estrecha relación con la masonería, presumía de su visita en redes sociales diciendo que se trata de "un ejemplo de colaboración entre administraciones, con tres millones de financiación por parte del Gobierno de España, para recuperar no sólo un edificio precioso, sino la Memoria de la Masonería y su defensa de la igualdad, la democracia y la educación laica".

En el caso de Torres, su relación con este grupo abiertamente anticatólico es muy estrecha. Como presidente de Canarias y como ministro de Sánchez ha intentado impulsar su enseñanza para blanquearla en España. En 2023, nada más ser designado por Sánchez, Torres instó "a dar a conocer" la masonería en los colegios tras estar "demonizada" durante 40 años.

José Bono (ex ministro de Defensa con Zapatero-PSOE) diciendo literalmente que la masonería es lo máximo. pic.twitter.com/oJxZPafeZZ — CaminanteQ (@caminante49) January 16, 2024

Pero no se trata del único militante del PSOE cercano a la masonería. Varios dirigentes históricos del partido fueron masones. Entre ellos destacan Largo Caballero -el Lenin español- e Indalecio Prieto. Ya más reciente, hay que destacar el papel de José Bono, el ex ministro de Defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha dicho que tiene "cariño especial" a una logia masónica de Albacete y ha presumido de su estrecha relación con estas sectas. Desde su experiencia, ha señalado que los masones son "buena gente" y les desea que les "vaya bien".