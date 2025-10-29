Sánchez se parapeta tras las víctimas de la dana para no responder a Feijóo sobre la corrupción

El presidente del Gobierno ha vuelto a utilizar a las víctimas de la dana para escabullirse de dar respuestas sobre la corrupción, a solo unas horas de comparecer en la Comisión Koldo del Senado. Pedro Sánchez utilizaba todo su turno con Alberto Núñez Feijóo para hablar del primer aniversario de la catástrofe, cuyo funeral laico tiene lugar este miércoles a las 18:00 en Valencia. "Hoy no es el día", zanjaba cuando el líder del Partido Popular le preguntaba si este jueves dirá la verdad.

"Hoy es el día para la empatía, el recuerdo, la memoria de las víctimas, el compromiso con la Comunidad Valenciana, y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones u otras muchas", decía Sánchez, a lo que Feijóo le recordaba que el Congreso de los Diputados no fue capaz de suspender el Pleno el pasado año en pleno recuento de víctimas mortales de la dana, para poder así asaltar RTVE. Solo decidió suspender la sesión de control, que Sánchez ha vuelto hoy a ningunear al optar por no responder al PP sobre corrupción.

Es el único partido al que no ha respondido, sí lo ha hecho con la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, cuando le ha interpelado por la seguridad en el País Vasco, y también a la portavoz de Podemos, Ione Belarra, cuando le ha cuestionado por la vivienda. Una actitud que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, calificaba de "indecente", acusándoles de "usar a las víctimas". "Sánchez es un farsante y ha quedado comprobado hoy", remataba, afeando a Sánchez utilizar a los afectados de la riada para no responder por la corrupción.

"Ha pasado un año y el Gobierno no ha hecho una sola obra para evitar que vuelva a pasar, la inutilidad son ustedes", remataba en su intervención Muñoz después de que la vicepresidenta María Jesús Montero defendiera la buena actuación del Ejecutivo aquel día y durante este año. La portavoz del PP afeaba a la bancada socialista que "insultara" y pedía silencio al tener dificultades para concluir su intervención. "Ven como todo es una farsa, ese es el respeto que tienen un día como hoy", remataba.

Montero imitaba a Sánchez y optaba por no responder tampoco al secretario general del PP, Miguel Tellado, por la corrupción, siendo este el único asunto vetado en la sesión de control por el Gobierno. El resto de temas, sí reciben la respuesta del Ejecutivo. Los populares les recuerdan que tomaron RTVE en plena dana.

Desde la dirección del PP advierten de que, pese al silencio de Sánchez, el presidente "tendrá que responder mañana" a las preguntas del PP en la Comisión Koldo del Senado, donde acude para responder por la posible financiación irregular del PSOE, el Delcygate o el caso Begoña Gómez. Lo hará durante 5 o 6 horas, ya que cada grupo parlamentario dispone de 50 minutos para interpelar al jefe del Ejecutivo.