Torres, a Koldo: "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto"

Siempre según el informe de la UCO que los agentes de la Guardia Civil pusieron a disposición del juez Puente la pasada semana y al que ha tenido acceso Libertad Digital, el 14 de julio de 2023 Ángel Víctor Torres responde en una mensaje de WhatsApp a Koldo y le dice que no había podido atender una llamada del día anterior porque estaba "reunido", pero que "estoy encima de la factura y hoy desde Tenerife te daré toda la información y espero que también la solución". Además, el canario cita a Koldo para encontrarse al día siguiente en Madrid.

Koldo agradece el mensaje y pregunta cuál está siendo el problema para el cobro, a lo que Torres responde que "y tema de comprobación", que no se trata sólo de su pedido sino de todos y que "me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire".

Al día siguiente, el 15 de julio, Torres informa a Koldo de que ya se encuentra en Madrid y que tiene prevista una cena con Ábalos para esa misma noche, pero que a ella no asistirá finalmente "Francina", que se referiría a todas luces a la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Además, Torres le dice a Koldo que se tienen que ver para arreglar "un tema de facturas". "Pues ya me dices", contesta escueto el exasesor de Ábalos. Durante la tarde, unos pocos minutos pasadas las 18 horas, Torres confirma que está llegando al restaurante y Koldo le informa de que ya se encontraba allí, esperándole.

Este encuentro sería anterior a la cena que compartirían el entonces presidente de Canarias, el propio Koldo y el entonces ministro Ábalos pero en el que, eso sí no la citada "Francina".