Santiago Segura vuelve a conseguir lo imposible: Rajoy hará un cameo en 'Torrente, Presidente'

La sexta película de una de las sagas más taquilleras de la historia de España contará con la presencia del expresidente popular del Gobierno Mariano Rajoy, que hará un cameo en Torrente Presidente, el nuevo filme de Santiago Segura. El cineasta es conocido por unir en la gran pantalla a las caras más reconocidas del país, tanto del cine como en otros ámbitos de la sociedad.

Según han desvelado fuentes cercanas al rodaje a Libertad Digital, Mariano Rajoy será uno de los cameos más importantes de la nueva entrega de uno de los personajes más icónicos de la historia del cine español. Las escenas en las que aparece el exlíder del PP ya se encuentran grabadas y este tendría un papel relacionado con la política en el que Rajoy aconsejaría a Torrente, dirigente del partido político Nox, a modo de mentor –spin doctor— sobre cómo conseguir éxito en su carrera política. Al parecer, Rajoy haría gala de su humor y su personaje —sobre el que no se han desvelado más detalles— tendría un lapsus que provocaría la risa en el público.

Ya en la quinta película, Torrente 5: Operación Eurovegas (2014), Segura consiguió convencer a perfiles como el torero Jesulín de Ubrique, que hacía de Jesúsín; el periodista deportivo Tomás Roncero, que adoptaba el rol de seleccionador nacional de Cataluña, que formaba un Estado independiente en la trama; o la presentadora Anna Simón. Además, en esta película, Segura unía en escena a Andrés Pajares y Fernando Esteso, uno de los dúos artísticos más importantes del cine español de la segunda mitad del siglo XX.

Otras de las caras más conocidas en esta última entrega de Torrente fueron el actor de Hollywood Alec Baldwin, el presentador Pablo Motos, Josema Yuste, Falete, Chiquito de la Calzada, Mario Vaquerizo y el youtuber El Rubius. Anteriormente, el cineasta había conseguido sorprender a su público con el presentador Risto Mejide, el cantante Kiko Rivera, Belén Esteban y David Bisbal en Torrente 4: Lethal crisis. En esta también aparecieron los futbolistas Higuaín, el Kun Agüero, Arbeloa y Sergio Ramos. Los futbolistas Iker Casillas y Guti también formaron parte de la anterior película: Torrente 3: El Protector. En esta, destaca la aparición estelar de El Fary y de José Mota.

No es el primer cameo de Rajoy

La aparición del expresidente en la saga Torrente será su segundo momento estrella en la gran pantalla, si bien este ya había realizado un primer cameo en un rodaje en la serie de RTVE Jacinto Durante Representante en el año 2000, cuando era ministro de Educación, Cultura y Deporte de José María Aznar. En un capítulo llamado La vida en rosa, Rajoy hacía de sí mismo y conversaba con el protagonista facilitándole el acceso a un edificio restringido al público a un conocido suyo.

Posteriormente, Mariano Rajoy ha realizado otro cameo en la película Mi otro Jon (2023), del director Paco Arango. Esta fue su primera aparición en la gran pantalla y Rajoy no cobró por ella, ya que se trataba de un filme que destinaba el 100% de los beneficios de la película al cáncer infantil. Según explicó el propio director en una entrevista concedida al canal de YouTube especializado en cine eCartelera, todo vino por un chiste que metió en el guion en el que se hablaba de Rajoy.

Después se puso en contacto con un ministro que había estado en el equipo de Gobierno del exdirigente popular y, cuando recibió la propuesta, Rajoy dijo que sí: "Fue muy gracioso porque la primera toma no fue nada buena; yo sé decirle a un actor que la toma no es buena, pero a este señor era difícil y él me dijo; ‘lo he hecho fatal, vamos a hacer otra’". "Un amor, estamos en deuda con él", sentenció Paco Arango sobre su colaboración con él.

Rajoy en el estreno de Torrente 3

Como dato curioso, el que fuera líder del PP asistió a la presentación de la tercera entrega de la saga en 2005 dejando una particular instantánea junto a Segura y a varias chicas cuyo aspecto estaba ambientado en la película. Este filme, Torrente 3: El protector (2005), también estaba enmarcada en un contexto político, ya que Torrente tenía que proteger a una eurodiputada que iba a desvelar prácticas mafiosas de una multinacional petrolera, que buscaba liquidar a la dirigente europea.