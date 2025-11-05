El ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García mantenían una relación permanente. Koldo, pieza clave de la trama, negociaba todo lo relacionado con las mascarillas y los test frente al covid con el entonces presidente autonómico y ahora ministro de Pedro Sánchez. Torres llegó a usar a Koldo como interlocutor con el Gobierno y enlace con Pedro Sánchez para solventar problemas: "Yo te ayudo en todo", llegó a decirle Koldo en un mensaje del dos de diciembre de 2020.

Pero Torres también tuvo programada una cena con Aldama a la que tenía que acudir, además, Francina Armengol. La presidenta balear por aquellas fechas y ahora presidenta del Congreso no acudió. Pero sí lo hizo Torres y el propio Aldama. Porque llegaron a cenar juntos, como señala la UCO.

"Buenos días Koldo, llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, centrado en este asunto, hay resistencia de Ana [Pérez, la responsable económica de la Sanidad canaria], no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades", le dijo Torres a Koldo en uno de los audios transcritos por la UCO. "Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y, durante el día de hoy, espero tener ya las respuestas, o sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos ¿eh?", añade el ahora ministro de Sánchez.

Y la UCO señala: "La persona que se menciona como «Ana», podría tratarse de Ana María Pérez, Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, y en cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, ya que, según se ha detallado anteriormente, se habría reunido con él, y supuestamente con KOLDO, el día 15 de julio de 2020".

Torres fue más, porque incluso maniobró con Koldo para reunirse con Pedro Sánchez y Salvador Illa. La UCO ha intervenido otros mensajes en los que se puede comprobar igualmente la connivencia del ministro de Política Territorial con la trama con respecto al negocio del material sanitario y revelan las gestiones con Koldo para poder hablar con el presidente del Gobierno, por ejemplo, con respecto a los controles en los aeropuertos. ¿Y qué pasaba en esa área? Pues que Torres quería una mayor apertura de los aeropuertos y eso suponía toda una vía adicional de negocios: los test anticovid. Porque la apertura de los aeropuertos implicaba la necesidad de un segundo control, el de los test. Y la trama también vendía los test.

"Me pide Illa una semana para lo de los antígenos. Se lo doy. Y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro (sic)", Torres llegó a afirmar en la conversación.

Es más, la UCO sospecha que Torres se vio con Aldama, precisamente, para que su Gobierno adquiriera los test de la trama de cara a esa apertura de los aeropuertos o para otros usos. El mismo informe incluye un mensaje del empresario a Torres en el que le llega a proponer abiertamente el negocio: "Soy Víctor, de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde", le dice.