Feijóo y Abascal tensan la negociación en la Comunidad Valenciana tras su primer contacto

La llamada de Alberto Núñez Feijóo a Santiago Abascal, apenas un día después de la dimisión de Carlos Mazón, pretendía acercar posturas con Vox para allanar el camino al PPCV en su negociación política. No hablaron de candidatos o condiciones y convinieron en la necesidad de elegir pronto un nuevo presidente en la Comunidad Valenciana. Horas después, la tensión va en aumento, a tenor de los mensajes cruzados que se han lanzado públicamente.

Abascal exigirá al sustituto de Mazón que mantenga el pacto alcanzado para la investidura y los presupuestos: rechazo "explícito" al Pacto Verde Europeo y a la "inmigración masiva". La duda es si añadirá nuevas exigencias, aprovechando el momento de debilidad del PP, que atraviesa por más dificultades ahora que en los meses posteriores a la dana. Una convocatoria electoral en estos momentos reforzaría a Vox y perjudicaría a los populares.

"Cada vez que negociamos algo con el Partido Popular, creemos que tenemos que ser mucho más firmes y mucho más exigentes. Pero eso lo veremos en los próximos días", dijo el líder de Vox este miércoles en La Vanguardia, después de dejar la puerta abierta a "elevar las exigencias" porque "estamos acostumbrados a que el Partido Popular trate de engañarnos y no cumpla con sus compromisos".

Palabras que el presidente del PP respondía horas después, al ser preguntado por los medios a la salida de un acto con autónomos en Cantabria: "Es el momento de mantener la seriedad y el rigor, y la estabilidad en el Gobierno valenciano. Lo demás, sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma", dijo.

El reloj sigue en marcha

De momento, la negociación arranca con la exigencia de "asumir parte de nuestras posiciones políticas", dijo Abascal, que descartó hablar siquiera de candidatos, dejando su elección en manos del PP. La decisión de la juez de la dana de llamar a declarar como testigo al secretario del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, podría influir en la decisión final después de que su nombre haya sonado desde el principio como futuro presidente valenciano.

El tiempo corre y apenas quedan ya sólo nueve días para poner un nombre sobre la mesa. Después hay entre tres y siete días para fijar el Pleno de investidura. Si no se alcanza un acuerdo en dos meses, se disolverían las Cortes valencianas y se convocarían elecciones a los 54 días, es decir, en el mes de marzo. Es un escenario que barajan tanto PP como Vox, aunque el más interesado en esquivarlo es el partido de Feijóo, a la baja en las encuestas.

Abascal ya avisó este miércoles de que "no tememos ir a elecciones" en la Comunidad Valenciana. El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que "donde no hay presupuestos entendemos que hay que ir a elecciones", poniendo el ejemplo de Extremadura, pero en Valencia sí hay cuentas públicas vigentes que se mantendrán buena parte del próximo año.

Tellado elogió la responsabilidad de Vox en Valencia y se mostró optimista. "Vox ha tenido sentido de Estado" en la Comunidad Valenciana, dijo, después de destacar que la conversación entre Feijóo y Abascal fue "cordial y en buen tono". El número dos del PP apeló, además, a la necesidad de "dar estabilidad" a la región eligiendo pronto un nuevo presidente.