El Gobierno ve el regreso de Puigdemont como salvavidas de los Presupuestos

La debilidad parlamentaria del Ejecutivo es un hecho innegable, y el Gobierno lo sabe. Pese a anunciar la aprobación de la senda de estabilidad y el techo de gasto en Consejo de Ministros, asumen ya su precariedad. "La vuelta de Puigdemont es importante", deslizan fuentes del Gobierno revelando que la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado depende de la amnistía política del líder fugado.

Los actuales presupuestos parecen abocados al fracaso. El propio Ejecutivo asume que el Parlamento tumbará la senda la próxima semana y que volverá a hacerlo en la primera quincena de diciembre, tras la segunda votación y es que sin el apoyo de los socios de investidura de Pedro Sánchez, no hay presupuestos.

El Gobierno contempla la opción de presentar las cuentas con el marco presupuestario anterior, pero su prioridad es asegurar los apoyos. "No creo que antes podamos presentar esas cuentas, porque todavía se requiere de mucha intensidad de diálogo con el conjunto de los partidos políticos", argumentó la ministra María Jesús Montero en rueda de prensa.

La pretensión oficial es presentar las Cuentas Públicas en el primer trimestre de 2026 y aprobarlas hacia abril o mayo. Aunque desde Hacienda advierten de que si un grupo parlamentario se muestra dispuesto a apoyarlos, el Ejecutivo aprovechará la ocasión para lanzarlos. Esta declaración es un reconocimiento implícito de que una de las "ventanas" de oportunidades recae en el regreso de Carles Puigdemont a España, momento clave para obtener el sí de los siete diputados de Junts.

El incumplimiento del mandato constitucional y el retraso en la presentación de las cuentas públicas ya es un hecho asumido en Moncloa. De hecho, fuentes gubernamentales han llegado a considerar que estos Presupuestos no son "imprescindibles", teniendo en cuenta que España sigue funcionando con las cuentas prorrogadas de 2023, aprobadas con el apoyo de partidos que ya no tienen representación en el Congreso actual.