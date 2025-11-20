El Gobierno se "muerde la lengua" tras la condena al fiscal general y ya prepara su reemplazo

No están siendo días fáciles para el Gobierno. Tras el segundo informe de la UCO sobre Santos Cerdán y su puesta en libertad condicional, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Un fallo que llega apenas una semana después de concluir el juicio y tras meses en los que el Ejecutivo defendió "la inocencia" de García Ortiz, ahora condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 12 meses.

Tras conocerse la sentencia, fuentes del Ejecutivo discrepan del criterio del Supremo aunque "lo respetan". En paralelo, se activa ya el procedimiento para designar a un/a nuevo/a Fiscal General del Estado.

La primera reacción pública ha sido la del ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López que, antes de leer la resolución, ha lanzado con un contundente "voy a morderme la lengua".