El PP estrecha el cerco sobre Begoña Gómez y ya no descarta llamarla al Senado

La entrada en prisión de José Luis Ábalos marca un antes y un después para el Gobierno, como ya ocurriera con Santos Cerdán. Ya no sólo se trata de un cargo orgánico del PSOE, sino de alguien que estuvo sentado en el Consejo de Ministros junto a Pedro Sánchez. De ahí que el Partido Popular mueva también ficha y avance en lo que hace meses parecían también líneas rojas, como la situada en torno a Begoña Gómez.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, advirtió este lunes de que "no descartamos llamar a Begoña Gómez al Senado", para que comparezca en la Comisión Koldo. Podría ser la última declarar, según trasladan fuentes parlamentarias, para cerrar con ella una comisión que ha aportado más información de la que cabía esperar en un primer momento. Hace apenas un año, Alberto Núñez Feijóo descartaba llamarla, pero ahora es una opción que está sobre la mesa.

Según dijo, lo importante era dirigir las responsabilidades políticas, que recaen en el presidente, ya que el caso de su mujer estaba judicializado. En todo momento, el PP ha apuntado a Sánchez como responsable de todos los casos de corrupción que le rodean, ya que no se habrían podido producir sin su implicación.

Una vez que el presidente ya ha acudido al Senado, y sigue sin explicar los escándalos que le rodean, los de Feijóo ya no descartan ninguna opción, como dijo hace semanas la portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, sobre la mujer de Santos Cerdán, Paqui, que podría también ser citada en breve, una vez avance la investigación sobre los pagos que realizó con la tarjeta de crédito de Servinabar, beneficiada con contratos públicos.

Tellado defendió, en cualquier caso, la "prudencia" que ha guiado hasta ahora la actuación de su partido en la comisión Koldo, como ocurrió con la citación de Sánchez. Una vez que el propio Ábalos ha señalado a la mujer del presidente como clave en el rescate de Air Europa, y que Koldo la ha señalado como posible beneficiaria del cobro de un millón por esa operación, resulta imprescindible oír su testimonio.

Begoña Gómez sería el colofón en una comisión de investigación por la que tendrá que pasar el próximo 17 de diciembre Santos Cerdán, y después el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, y el socialista Rafael Hernando, salpicados por todas las tramas de corrupción que se investigan, tanto en los juzgados como en los medios de comunicación.