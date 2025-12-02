Feijóo califica al socialista Salazar, señalado por acoso sexual, como un "guarro"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a las últimas informaciones sobre Paco Salazar, asesor de Pedro Sánchez, cuyo nombramiento como secretario de organización del PSOE en sustitución de Santos Cerdán tuvo que ser abortado en medio de varias denuncias de acoso sexual. "Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente", ha dicho el líder del PP.

"El señor Sánchez no tiene ninguna credibilidad", ha dicho en declaraciones a los medios a la entrada de un desayuno informativo, en referencia a las declaraciones del jefe del Ejecutivo en Rac1 esta mañana, donde ha negado todas las acusaciones lanzadas por los integrantes del Peugeot y sus allegados, hoy en la cárcel o procesados, y que están empezando a tirar de la manta para intentar salvarse de las penas de cárcel que pesan sobre ellos.

Preguntado por el hecho de que Sánchez reniegue, ahora, de José Luis Ábalos, Feijóo ha tildado la actitud del presidente de "hipócrita". "Ábalos es el arquitecto del proyecto Sánchez, tanto en el Gobierno como el PSOE", ha recordado, advirtiendo de que "Sánchez no habría dejado de ser un concejal en el Ayuntamiento de Madrid sin el señor Ábalos".

Sobre la negativa del jefe del Ejecutivo a convocar elecciones hasta 2027, Feijóo ha dicho que "eso no depende de él", en referencia al prófugo Carles Puigdemont, al que Sánchez está intentando conquistar de nuevo para evitar tener que ir a elecciones. Junts anunció la ruptura total con el Gobierno, lo que implica que perderán todas las votaciones en el Congreso, incluido los PGE, especialmente tras la entrada en prisión de Ábalos, que mantiene su escaño.

Un escenario que complica, aún más, la gobernabilidad, y por lo que el presidente estaría intentando atraer a los separatistas catalanes a la mayoría de Gobierno. La entrevista de Sánchez en Rac1 se completa con otra el La 2 catalana, en un claro intento por seducir a los de Puigdemont.