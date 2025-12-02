Sánchez acusa a Ábalos de mentir y dice que "era un gran desconocido"

Roto el pacto de no agresión que se mantenía desde el estallido del caso Koldo en febrero de 2024, Pedro Sánchez ha reaccionado por primera vez tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos el pasado jueves. "No le niego la confianza política, en lo personal, era un gran desconocido para mí", afirmó el presidente después de que haya sido su mano derecha y en un momento especialmente delicado para el Gobierno, mientras el entorno del exsecretario de Organización lanza ataques contra miembros del Ejecutivo y tacha de "falsedades" las acusaciones.

En este sentido, ha advertido que el Gobierno no acepta "ni amenazas ni chantajes, ni de personas ni de organizaciones", calificando de "bulos y mentiras" las acusaciones dirigidas contra miembros del Ejecutivo.

En dos entrevistas concedidas a Rac1 y La 2Cat, Sánchez no ha aclarado si dimitiría en caso de ser imputado, al tiempo que ha mantenido su defensa del fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo, insistiendo en su inocencia y en la ausencia de pruebas. En este caso, se ha mostrado convencido de que "otras instancias", en alusión velada al Tribunal Constitucional, "trasladarán otro fallo diferente".

Convencer a Junts

El presidente del Gobierno se muestra decidido a sostener la legislatura a cualquier precio porque, asegura, "merece la pena". En esa línea, ha desplegado un paquete de medidas destinado a encauzar la "crisis política" con Junts, una situación que hasta ahora el propio Ejecutivo había tratado con ironía. Reconociendo que se han "incumplido" los acuerdos alcanzados con Carles Puigdemont, Pedro Sánchez pide "perdón" y eleva a Junts a la categoría de "protagonista" de la legislatura.

Sánchez ha confirmado que la "ley de amnistía" se encuentra ya en "el tramo final" y ha afirmado que "pronto" Carles Puigdemont podrá regresar a España, aunque sigue sin precisar cuándo se reunirá con el líder independentista fugado. "Esa foto se producirá", sostiene, sin aclarar si tendrá lugar dentro o fuera del país.

Para intentar recomponer el vínculo con Junts, el presidente avanza que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros un real decreto ley destinado a "facilitar y flexibilizar inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales" y a "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación". Asimismo, se compromete a llevar próximamente a Consejo de Ministros un nuevo real decreto que permita "crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables".