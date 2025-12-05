El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía la ocasión de enviar un mensaje a las mujeres feministas de su partido y demostrar la "sensibilidad" que el PSOE exhibe tener frente a los casos de acoso que lo salpican. Pero, en el arranque de la campaña electoral en Extremadura junto a su candidato Miguel Ángel Gallardo, optó por el silencio ante el incendio que consume sus filas que dicen sentir "vergüenza" por los casos de Paco Salazar, exasesor de Moncloa de Sánchez y del secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro.

Pese a la difusión de testimonios tan explícitos como "te pedía que le enseñaras el escote o se subía la bragueta en tu cara", atribuidos a comportamientos de Salazar, o "iré depilado por si tienes un desliz" en referencia a Navarro, el secretario general del PSOE guardó silencio, sin dedicar ni una sola palabra al feminismo.

Una estrategia que podría hacerles incapaces de recuperar el voto femenino en los comicios extremeños sumados a los audios de José Luis Ábalos repartiéndose mujeres con Koldo García o la polémica alrededor de las pulseras antimaltrato.

El gesto no hace sino alimentar la percepción de que Ferraz continúa blindando a Salazar tras meses de inacción. No fue hasta que la presión mediática y la cascada de reproches internos, acusando a la dirección nacional de "no haber estado a la altura", cuando el partido, tras intentar escurrir el bulto aludiendo a la desaparición de las denuncias en el canal interno por un supuesto "error informático", decidió contactar finalmente con las denunciantes, tal y como contempla la fase de investigación del protocolo antiacoso aprobado en julio que militantes socialistas han tildado de "inútil".

Aun así, ni la reunión de urgencia con las federaciones socialistas, donde se expresó un profundo malestar, ni las voces, públicas y privadas, que reclaman "de manera inminente" elevar el asunto a la Fiscalía han logrado mover a Ferraz. Por ahora, la dirección federal no contempla trasladarlo. Se reservan el privilegio de acabar una investigación que permaneció paralizada desde julio y de la que el órgano competente emitirá un informe con las conclusiones pertinentes, "en las próximas semanas", según fuentes socialistas, sin concretar cuando.

Este jueves la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, decía que el partido "ha trabajado desde el primer momento", manteniendo el discurso deslizado hasta ahora, pese a las evidencias.