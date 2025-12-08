El PP llama a Paco Salazar a comparecer en el Senado: "Sánchez le protege porque sabe demasiado"

El Partido Popular llamará a comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado a Paco Salazar después de que se haya destapado la mala gestión interna que ha hecho el PSOE sobre este caso, silenciando a las mujeres que denunciaron al asesor de Sánchez por acoso. Según ha anunciado la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, Salazar era "el quinto del Peugeot", en alusión al coche en el que Sánchez recorrió España antes de llegar a la secretaría general del PSOE acompañado por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, todos ellos salpicados por escándalos de corrupción.

Este anuncio se produce apenas unas horas después de que el Gobierno, aprovechando el puente de diciembre para evitar el ruido y la presión mediática anunciara el cese de quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández, que seguía en su puesto, y que ha sido acusado este fin de semana de encubrir a Salazar. Aún cuando el presidente del Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre el caso que sacude las filas socialistas, la portavoz del PP en el Senado reprocha que "Sánchez quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o tercera, que llegan muy tarde y se quedan muy cortos. No admitimos que cierren en falso el caso Salazar. Vamos a llegar hasta el final".

Hace cinco meses que ni el PSOE ni Moncloa habían movido ficha ante estas denuncias, una inacción y un encubrimiento que, según el PP, se explican porque "Salazar sabe demasiado: sabe de las primarias de Sánchez, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot, de la que formó parte".

"Paco Salazar utilizó su puesto de alto cargo y de absoluta confianza de Sánchez para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional en la Moncloa, presionar para que mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones delante de ellas y, además, cobrar en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama", ha denunciado la portavoz después de hacer públicos los testimonios de las presuntas víctimas.

"Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo", ha continuado García después de que el PSOE lleve desde julio sin actuar, justificando la desaparición de las denuncias en su canal interno con un presunto "error informático". Desde Moncloa y Ferraz se limitan a afirmar que "desconocían" la conducta que ahora se atribuye a Salazar, un argumento que evoca las recientes palabras de Pedro Sánchez sobre su exsecretario de Organización y exministro, José Luis Ábalos, al asegurar que "en lo personal, era un gran desconocido".