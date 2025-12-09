Sánchez cuestiona la sentencia contra García Ortiz: "Quién tiene que pedir perdón es Ayuso"

Desde el mismo instante en que se conoció el fallo contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos, el Ejecutivo se aferró a la tesis de su inocencia y apuntó directamente al Tribunal Constitucional como la vía de recurso. Este martes, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, tanto en Moncloa como en Ferraz han insistido en que "no comparten" el sentido del dictamen, subrayando el peso del voto particular firmado por dos magistradas, cuya interpretación contraria al fallo alimenta la estrategia argumental del Gobierno.

Nuevamente, el presidente del Gobierno ha salido en defensa de García Ortiz. Pedro Sánchez no sólo ha puesto en cuestión la sentencia, sino que ha reivindicado que el exfiscal general "ha defendido la verdad y la institución de la Fiscalía General", al tiempo que ha reiterado que "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso". Acto seguido ha subrayado que "lo de menos es el hermano de la señora Ayuso, o el novio de la señora Ayuso. Lo grave es el señor Feijóo, que se pliega ante ella", ha dicho durante un acto de UGT con motivo del centenario de la muerte del fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias Posse.

El Gobierno rechaza que la defensa articulada desde Moncloa tras la condena a García Ortiz, o su continuidad en el cargo hasta el fallo, haya supuesto un "deterioro" de la institución.

Caso Salazar

"El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. La diferencia es que nosotros, cuando recibimos lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia", ha afirmado Sánchez sin mencionar al que fuera su exasesor en Moncloa, Paco Salazar, tras meses de inacción y de haber ignorado las denuncias por comportamientos inadecuados que militantes socialistas trasladaron al PSOE en julio a través de los canales internos.

La reacción del presidente llega justo el mismo día en que el Consejo de Ministros ha cesado a quien fuera la mano derecha de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández, y apenas un mes después de que la ministra portavoz compartiera una comida con Salazar, un encuentro que este martes ha calificado de "error".